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В своей недавней статье "Об историческом единстве русских и украинцев" президент РФ Владимир Путин заключил, что большевики, руководствуясь собственными иллюзиями, разделили великий народ, а сама Россия превратилась их стараниями в федерацию республик с правом на отделение. Как пишет историк и политолог, специалист по истории стран Восточной Европы и анализу текущей политической ситуации Лукаш Адамский, публикация российского лидера в некоторой степени обоснована.
Как считает обозреватель, интерпретация президента РФ не является "полной бессмыслицей", несмотря на преувеличения о единстве средневековой России.
Историк полагает, что в материале содержится ошибка, характерная для российской методологии в современной исторической науке – президент России убежден, как и многие, что понятие "русский" в летописях Средних веков аналогично современному представлению об этом слове.
Однако, продолжил Адамский, ряд идей Путина прослеживается в работах украинских и российских мастодонтов истории – в том числе Николая Костомарова, одного из основоположников украинского движения XIX века.
Лидеры казацких движений продвигали два с половиной столетия назад идею о единстве малороссов и великороссов. После восстания Хмельницкого Польша лишилась территорий нынешней Украины, где обширная часть местного населения причисляла себя в том числе и к русским.
А в середине XIX века на Галичине "москвофильское движение" было куда крепче украинского. Последнее получило сильный толчок в развитии после 1905 года.
"Кто знает, если не Первая мировая, вполне возможно, что сегодняшняя Украина во многом сохранила бы в значительной своей части малороссийское самосознание", – считает эксперт.
Ранее статью Путина раскритиковал экс-президент Украины Петр Порошенко, заявивший о том, что населению Незалежной "по барабану", какого мнения российский лидер об Украине.
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японцы на Курилах за создание Дальневосточной народной республики, фины в Карелии о создании Карельской народной республики,
украинцы на Кубани о создании Кубанской народной республики,
Турки или Саудиты проведут референдум о создании Чеченской народной республики которые пытаются вырваться из вашей помойной ямы под названием рос. империя.
А сибиряки давно мечтают о создании своей Сибирской народной республики.
Тогда от помойной ямы под названием рос империя останутся одни рожки.