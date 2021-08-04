Интерпретация российского лидера далека от "полной бессмыслицы", утверждает эксперт

В своей недавней статье "Об историческом единстве русских и украинцев" президент РФ Владимир Путин заключил, что большевики, руководствуясь собственными иллюзиями, разделили великий народ, а сама Россия превратилась их стараниями в федерацию республик с правом на отделение. Как пишет историк и политолог, специалист по истории стран Восточной Европы и анализу текущей политической ситуации Лукаш Адамский, публикация российского лидера в некоторой степени обоснована.

Как считает обозреватель, интерпретация президента РФ не является "полной бессмыслицей", несмотря на преувеличения о единстве средневековой России.

Историк полагает, что в материале содержится ошибка, характерная для российской методологии в современной исторической науке – президент России убежден, как и многие, что понятие "русский" в летописях Средних веков аналогично современному представлению об этом слове.

Однако, продолжил Адамский, ряд идей Путина прослеживается в работах украинских и российских мастодонтов истории – в том числе Николая Костомарова, одного из основоположников украинского движения XIX века.

Лидеры казацких движений продвигали два с половиной столетия назад идею о единстве малороссов и великороссов. После восстания Хмельницкого Польша лишилась территорий нынешней Украины, где обширная часть местного населения причисляла себя в том числе и к русским.

А в середине XIX века на Галичине "москвофильское движение" было куда крепче украинского. Последнее получило сильный толчок в развитии после 1905 года.

"Кто знает, если не Первая мировая, вполне возможно, что сегодняшняя Украина во многом сохранила бы в значительной своей части малороссийское самосознание", – считает эксперт.

Ранее статью Путина раскритиковал экс-президент Украины Петр Порошенко, заявивший о том, что населению Незалежной "по барабану", какого мнения российский лидер об Украине.