"Отсидел и исправился": в КПРФ допустили возвращение "скопинского маньяка" на путь истинный

Зампред партии прокомментировал агитационный ролик с участием Мохова

Нет ничего плохого в том, что люди с трудной судьбой поддерживают лидера коммунистов Геннадия Зюганова. Об этом заявил зампредседателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.

Комментируя появление в СМИ кадров, на которых "скопинский маньяк" Виктор Мохов в одежде с символикой КПРФ высказывается в поддержку Зюганова, Кашин отметил, что лидер Компартии – "достойный, всю жизнь борется за справедливость, за народ". И даже если об этом говорит бывший маньяк, это не повод воспринимать его негативно.

"Если он отсидел срок и стал на путь исправления, то мы, конечно, будем радоваться, что люди, которые в отдаленных местах проводят длительный период времени, не гибнут, а встают на путь истинный",

– пояснил Кашин в интервью РИА "Новости".

Что касается книги Зюганова, которую якобы подарили Мохову от имени главы КПРФ, то Кашин отметил: авторству лидера коммунистов принадлежит много опубликованных работ, они всем доступны. Но из окружения Зюганова никто книг Мохову не дарил.

Виктор Мохов был осужден на 17 лет колонии за то, что почти четыре года держал в неволе двух девочек-подростков. Весной 2021 года он вышел на свободу. После интервью, которое он дал Ксении Собчак, Мохову ужесточили режим надзора. За съемку в агитационном ролике в поддержку КПРФ он получил 10 суток ареста. При этом в самой партии назвали распространенные кадры провокацией и черным пиаром.