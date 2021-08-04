"Отдельное государство?": Аксенов потребовал от главы Песчаного отставки

"Отдельное государство?": Аксенов потребовал от главы Песчаного отставки
Сергей Аксенов. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
При нежелании чиновницы глава региона грозит лично "обеспечить результат"

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал от главы Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Ольги Твердовой отправиться в отставку по своему желанию. Деятельность чиновницы проверят правоохранительные органы, о чем глава региона сообщил в ходе заседания операционного штаба по коронавирусу.

Из-за небрежного отношения к принятым в республике ограничительным мерам по нераспространении инфекции в Крыму многие заведения общественного питания в свободном режиме работали после 11 вечера. Так, глава Песчановского поселения решила не ограничивать работу местных предприятий и издала соответствующие распоряжения в обход запретов правительства Крыма.

Аксенов заявил, комментируя ситуацию, что ситуация вышла за грани – глава администрации считает себя уполномоченной к принятию актов в обход вышестоящего республиканского кабмина.

"Всю деятельность нужно проверить. У нас что, Песчаное – это отдельное государство, со своим языком и флагом?" – высказался глава региона.

Чиновник потребовал от Твердовой сложить с себя полномочия по собственной инициативе. При этом, отметил он, глава поселения может не принимать такое решение – в этом случае ее снимут в рамках следствия или судебного решения.

"Гарантирую, что обеспечу этот результат. Найду варианты отстранить данную персоналию", – добавил Аксенов.

В настоящее время в Крыму в сфере общественного питания действуют следующие меры: кафе и рестораны работают в дневное время, максимальная заполняемость помещений составляет 50%. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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