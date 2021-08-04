На Украине пригрозили Западу возвращением стране статуса ядерной державы

На Украине пригрозили Западу возвращением стране статуса ядерной державы
Фото: Global Look Press/www.globallookpress.com
В Киеве "нашли" способ вернуть утерянные территории

Киевский режим может вернуть статус ядерной державы Незалежной в случае, если условия выполнения Будапештского меморандума будут нарушены. Об этом заявил экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко в эфире телеканале "Украина 24".

По его мнению, соборная уже в настоящий момент времени может двигаться в сторону восстановления своего ядерного потенциала. Без этого защищать свои национальные интересы, территориальную целостность не представляется возможным, заметил Смешко.

"Украина – краеугольный камень. Или государство получит гарантии ядерных государств, или забудьте о сокращении вооружения и нераспространении", – пригрозил Западу отставной генерал.

При этом, он украинец не уточнил, что конкретно планирует делать Киев, но не исключил внутренние консультации о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, в 1994 г. после распада СССР в результате подписания Будапештского меморандума Украина отказалась от ядерного оружия. Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и уничтожил весь свой ядерный потенциал, доставшийся от Советского Союза.

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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