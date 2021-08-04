На Западе бьют тревогу из-за травли российской сборной на Олимпиаде в Токио

На Западе бьют тревогу из-за травли российской сборной на Олимпиаде в Токио
Фото: Enrico Calderoni/AFLO/www.globallookpress.com
продолжениеУ российских синхронисток возникли "странные" проблемы во время победного выступления на Играх-2020
Происходящее на Играх сравнили с антисемизмом XX века

Если полномасштабная операция по дискредитации российских спортсменов на ОИ продолжится, то это лишь приведет к усилению напряженности и увеличению вероятности физического конфликта. Такое мнение высказала шотландская журналистка Джоанна Росс в статье для InfoBRICS. 

Она заявила, что участие России на Олимпиаде-2020 стало прекрасным примером неразрывной связи политики и спорта. Российская сборная лишена права участвовать в Играх в обычном режиме, однако этого оказалось мало – во время соревнований спортмены постоянно сталкиваются с упреками со стороны комментаторов и других участников, несмотря на то, что они не имели никакого отношения к допинговому скандалу в 2014 году. 

К примеру, после победы пловца Евгения Рылова в состязаниях его американский соперник Райан Мерфи поставил под сомнение итоги конкурса. Он заявил, что вероятно россиянен "не был чист". Похожие сомнения высказал и британец Люк Гринбэнк после того, как его обошли российские спортсмены в плавании. Подобное отношение, по мнению Росс, является откровенной травлей. 

"Согласно отчету ВАДА о допинговых нарушениях за 2018 год, 1640 проб, которые нарушили их допинговые правила, принадлежали 117 национальностям . Хотя некоторые из спортсменов были русскими, в первую десятку национальностей по употреблению допинга вошли Италия, Франция, Индия, Украина, США, Бельгия, Китай, Бразилия и Казахстан", – поясняет она.

На фоне политических игр, указывает журналистка, Россия стала "козлом отпущения" – страну можно подвергнуть дискриминации на любом уровне и не понести за это никакой ответственности. Она полагает, что подобное отношение к российской сборной должно вызывать беспокойство у всех, поскольку может грозить далеко идущими последствиями на мировой арене. 

"Если мы продолжим позволять этому происходить, мы все будем участниками того, что может стать дискриминацией в масштабах, невиданных со времен антисемитизма 20-го века", – заключила Росс.

Источник: InfoBRICS ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость288289
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РОССИЯ СОПЛИ ЖУЕТ РАЗНАЯ ШАВКА ПИНДОСКАЯ ШЕСТЕРКА ГАВКАЕТ НА РОССИЮ - НАДО УЖЕ РАЗГОВАРИВАТЬ С НИМИ ПО ДРУГОМУ НАПРИМЕР КАК ЭТО ДЕЛАЕТ США НА ВСЕХ ПОЛОЖИЛА У НЕЁ ЗАКОН ТОЛЬКО АМЕРИКИ И ВСЁ А НА МИР ПЛЕВАТЬ ХОТЕЛА ----- ВОТ И РОССИЯ ДОЛЖНА ВЕСТИ СЕБЯ ТАК
Гость287311
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Пусть гордятся этим если больще нечем (кф Гладиатор)
Гость288978
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Да, при СССР такого не было. Вякнуть боялись, а теперь гавкают все кому не лень.
игорь
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могу честно заявить
людям вообще не нужны никакие соревнования спортивные
не то что олимпиада
это ведь ИГРЫ а играть надо после работы За удовольствие а не за БАБЛО
а получая БАБЛО нет разницы кого хамят - за БАБЛО все спортсмены переживут любые ТРАВЛИ))
они за ХАМСТВО гонорары получают - ТО Их ИГРА
работнички мля
Гость287749
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А не фиг было на эту Олимпиаду ехать. Надо было громко хлопнуть дверью и объявить свои соревнования. И вся эта Олимпийская возня потеряла-бы как минимум половину своей ценности и интереса. Когда нет сильных соперников награды обесцениваются.
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