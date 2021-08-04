Происходящее на Играх сравнили с антисемизмом XX века

Если полномасштабная операция по дискредитации российских спортсменов на ОИ продолжится, то это лишь приведет к усилению напряженности и увеличению вероятности физического конфликта. Такое мнение высказала шотландская журналистка Джоанна Росс в статье для InfoBRICS.

Она заявила, что участие России на Олимпиаде-2020 стало прекрасным примером неразрывной связи политики и спорта. Российская сборная лишена права участвовать в Играх в обычном режиме, однако этого оказалось мало – во время соревнований спортмены постоянно сталкиваются с упреками со стороны комментаторов и других участников, несмотря на то, что они не имели никакого отношения к допинговому скандалу в 2014 году.

К примеру, после победы пловца Евгения Рылова в состязаниях его американский соперник Райан Мерфи поставил под сомнение итоги конкурса. Он заявил, что вероятно россиянен "не был чист". Похожие сомнения высказал и британец Люк Гринбэнк после того, как его обошли российские спортсмены в плавании. Подобное отношение, по мнению Росс, является откровенной травлей.

"Согласно отчету ВАДА о допинговых нарушениях за 2018 год, 1640 проб, которые нарушили их допинговые правила, принадлежали 117 национальностям . Хотя некоторые из спортсменов были русскими, в первую десятку национальностей по употреблению допинга вошли Италия, Франция, Индия, Украина, США, Бельгия, Китай, Бразилия и Казахстан", – поясняет она.

На фоне политических игр, указывает журналистка, Россия стала "козлом отпущения" – страну можно подвергнуть дискриминации на любом уровне и не понести за это никакой ответственности. Она полагает, что подобное отношение к российской сборной должно вызывать беспокойство у всех, поскольку может грозить далеко идущими последствиями на мировой арене.

"Если мы продолжим позволять этому происходить, мы все будем участниками того, что может стать дискриминацией в масштабах, невиданных со времен антисемитизма 20-го века", – заключила Росс.