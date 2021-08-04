Дипломат посоветовала украинским властям заниматься финансами и правом

Признание замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой того факта, что у киевского режима нет денег на ежегодное проведение форума "Крымская платформа" вызвало ироничную реакцию у директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой. Наш дипломат на сей счет вспомнила эпизод из популярной советской комедии кинорежиссера Эльдара Рязанова "Служебный роман".

Напомним, накануне пани Джапарова сообщила, что президент страны Владимир Зеленский хотел бы, чтобы украинский саммит, призванный объединить мировые усилия по "возвращению" российского полуострова под юрисдикцию постмайданных властей неньки, проходил ежегодно.

Однако у Киева на это нет средств, поэтому Незалежная будет искать их за границей – украинская сторона будет думать о том, "как и куда "парковать" сею платформу, сообщает "Свободная пресса".

В связи с этим Захарова вспомнила сцену из "Служебного романа", где Ольга Рыжова говорит Самохвалову: "Юр, а ты помнишь, как мы с тобой сбежали с лекций по финансам и праву и пошли в кафе-мороженое? Ты еще все так шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило", – процитировала монолог героини Светланы Немоляевой представитель Смоленской площади в своем телеграм-канале.

"Золотые слова: финансами и правом надо заниматься, а не парковать платформы", – резюмировала Захарова.

Ранее Зеленский сообщил, что в работе "Крымской платформы" примут участие 29 стран, включая США, Великобритания, Турция, Франция, Польша, Германия. Однако полный список в Киеве не афишируют, предполагая, что это каким-либо негативным образом повлияет на отношение этих государств с Россией.

Форум должен состояться 23 августа.