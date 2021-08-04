Гражданам одной страны не нужно отказываться от паспортов другой

Президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенном получении жителями республики российских паспортов. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

Соглашение подготовлено министерством иностранных дел РФ и согласовано с федеральными органами исполнительной власти, говорится в документе.

"Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", – следует из текста.

Согласно документу, российскому дипведомству поручено подписать от имени РФ данное соглашение.

"Граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны", – говорится в распоряжении.

