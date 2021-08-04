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Президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенном получении жителями республики российских паспортов. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.
Соглашение подготовлено министерством иностранных дел РФ и согласовано с федеральными органами исполнительной власти, говорится в документе.
"Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", – следует из текста.
Согласно документу, российскому дипведомству поручено подписать от имени РФ данное соглашение.
"Граждане одной стороны вправе без отказа от
имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой
стороны", – говорится в распоряжении.
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