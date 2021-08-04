Вильнюс пригрозил Минску прекращением транзита белорусских удобрений из-за мигрантов

Вильнюс пригрозил Минску прекращением транзита белорусских удобрений из-за мигрантов
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Власти Литвы пытаются найти методы влияния на соседей, чтобы остановить потоки беженцев

Официальный Вильнюс ищет варианты наказания Минска за потоки нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу. В качестве новых санкционных мер власти прибалтийской республики подумывают над тем, чтобы полностью прекратить экспорт удобрений из Белоруссии через свою территорию. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед сегодняшним заседанием правительства, сообщает "Интерфакс".

По его словам, Вильнюс уже формально отослал в Брюссель свои предложения по расширению секторальных рестрикций, включая и удобрения "Беларуськалия". Последние преимущественно доставляются иностранным потребителям через порт в Клайпеде.

Отвечая на вопрос, прекратит ли Вильнюс транзит белорусских удобрений, Ландсбергис не исключил подобный ход событий.

"Возможно полное прекращение. Я бы сказал, что да, это реально. Реальные переговоры еще не начались, поэтому еще рано об этом говорить", – подчеркнул министр.

Напомним, Литва сейчас переживает миграционный кризис в связи с потоками беженцев, которые незаконно пересекают границу с территории Белоруссии. В Вильнюсе убеждены, что подобная ситуация искусственно создана Минском. А в Белоруссии призывают соседей начать борьбу с преступными группировками, которые занимаются переправкой нелегалов.

Сами же беженцы, находящиеся сейчас в на скорую руку созданных литовскими властями лагерях, бунтуют из-за условий проживания в них.

Ранее сегодня стало известно, что погранкомитет Белоруссии обнаружил на границе с Литвой сильно избитого молодого человека "неславянской внешности". Им оказался гражданин Ирака. Спасти жизнь ему не удалось.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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