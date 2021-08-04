Иностранные партнеры Незалежной дали понять ее властям, когда произойдет "перезапуск" международных отношений

Запад принуждает Украину выполнить Минские соглашения в полном объеме, в результате чего Киеву придется принять потерю Крыма и образование автономий на востоке страны. Об этом заявил бывший первый замсекретаря совета нацбезопасности и обороны Незалежной Степан Гавриш в эфире телеканала "Наш".

По его словам, к подобным последствиям Украину приведет реализация "формулы Штайнмайера" в контексте упомянутых договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе. Только после этого соборная может ожидать "перезапуск" международных отношений.

Гавриш убежден, что выйти из "унизительных" Минских соглашений Украине удастся лишь через возвращение к теме Будапештского меморандума.

"Мы не должны спрашивать разрешения на это у Вашингтона и Берлина, мы можем сами это делать, и нам нужно это делать", – цитирует "ПолитНавигатор" украинца.

При этом он считает, что Киев движется в направлении именно выполнения Минских договоренностей из-за требований Запада.

"Никакие украинские инициативы, никакие украинские требования любого давления на Россию ничего не добились", – резюмировал Гавриш.

Будапештский меморандум явно не дает покоя истеблишменту Незалежной. Ранее бывший глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что власти соборной могут вернуть статус ядерной державы Украине в случае, если условия выполнения данного документа будут нарушены.

