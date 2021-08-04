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В МИД Эстонии заявили, что обнародованные накануне видеокадры оперативной съемки ФСБ России с задержанием эстонского консула Марта Лятте при попытке получения секретных документов от гражданина РФ, являются постановочными. Такой комментарий дипведомство Республики дало местному изданию Postimees в среду, 4 августа.
"Фильм с Мартом Лятте – это мастерская постановка, которая, по понятным причинам, не отражает объективно работу дипломата, а лишь представляет картину произошедшего именно так, как этого хочет режиссер", – заметили в министерстве.
Напомним, вчера Федеральная служба безопасности России опубликовала видео встречи консула Эстонии в Санкт-Петербурге господина Лятте с россиянином, от которого он получил документы закрытого характера о политике Москвы в Арктике.
Само событие происходило в начале июля текущего года.
МИД России
объявил Лятте персоной нон грата.
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