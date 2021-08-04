Таллин обвинил Москву в "мастерской постановке" видео с задержанием эстонского консула

Таллин обвинил Москву в "мастерской постановке" видео с задержанием эстонского консула
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
В прибалтийской республике полагают, что в РФ неверно представляют работу дипломата

В МИД Эстонии заявили, что обнародованные накануне видеокадры оперативной съемки ФСБ России с задержанием эстонского консула Марта Лятте при попытке получения секретных документов от гражданина РФ, являются постановочными. Такой комментарий дипведомство Республики дало местному изданию Postimees в среду, 4 августа.

"Фильм с Мартом Лятте – это мастерская постановка, которая, по понятным причинам, не отражает объективно работу дипломата, а лишь представляет картину произошедшего именно так, как этого хочет режиссер", – заметили в министерстве.

Напомним, вчера Федеральная служба безопасности России опубликовала видео встречи консула Эстонии в Санкт-Петербурге господина Лятте с россиянином, от которого он получил документы закрытого характера о политике Москвы в Арктике.

Само событие происходило в начале июля текущего года. МИД России объявил Лятте персоной нон грата.

Источник: Postimees ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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России делать не хрен, как ловить просто так каких-то шпротов не доделанных. Допросите своего Лятте с пристрастием....все расскажет)
Гость287749
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Чухонцы - обосрались обтекайте.
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