В прибалтийской республике полагают, что в РФ неверно представляют работу дипломата

В МИД Эстонии заявили, что обнародованные накануне видеокадры оперативной съемки ФСБ России с задержанием эстонского консула Марта Лятте при попытке получения секретных документов от гражданина РФ, являются постановочными. Такой комментарий дипведомство Республики дало местному изданию Postimees в среду, 4 августа.

"Фильм с Мартом Лятте – это мастерская постановка, которая, по понятным причинам, не отражает объективно работу дипломата, а лишь представляет картину произошедшего именно так, как этого хочет режиссер", – заметили в министерстве.

Напомним, вчера Федеральная служба безопасности России опубликовала видео встречи консула Эстонии в Санкт-Петербурге господина Лятте с россиянином, от которого он получил документы закрытого характера о политике Москвы в Арктике.

Само событие происходило в начале июля текущего года. МИД России объявил Лятте персоной нон грата.

