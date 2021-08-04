Еще одна страна заявила о готовности закрыть границы из-за белорусских мигрантов

Еще одна страна заявила о готовности закрыть границы из-за белорусских мигрантов
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Власти республики разработали несколько планов действий

Эстония официально объявила о готовности закрыть южную границы с Латвией из-за непростой ситуацией с нелегальными мигрантами. 

Всего власти республики разработали три плана действий, на случай, если миграционный кризис доберется и до них. Так, министр внутренних дел Кристьян Яан заявил, что в стране подготовились даже к самому худшему сценарию. 

Как раз в случае "самого экстремального" положения Эстония будет вынуждена закрыть границу с соседней Латвией, где ранее было объявлено чрезвычайное положение из-за нахлынувшего потока нелегальных мигрантов.  Другие подробности эстонские власти раскрывать не стали. 

Глава министерства госуправления Яак Ааб добавил, что Департаменту полиции и погранохранам было предоставлено право действовать, в случае, если ситуация на границе достигнет высшей точки. 

Подготовка, судя по всему, велась серьезная, поскольку в правительстве прямо заявили, что миграционный кризис не сможет застать их врасплох, отметив, что в оценке ситуации были задействованы несколько структур. 

Ранее в Литве нашли способ "наказать" Белоруссию за потоки нелегальных мигрантов. Власти республики пригрозили РБ прекратить экспорт удобрений через свою территорию. 

При этом ситуация на литовско-белорусской границе, кажется, накалена до предела. Накануне там нашли избитого мужчину "неславянской внешности". Им оказался гражданин Ирака, желавший попасть в ЕС через Литву. Спасти его жизнь не удалось. В Вильнюсе случившееся назвали провокацией. 

Источник: "ERR"
Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость289129
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чухня эстляндская окапывается от соседей лапусов
а, ще, таки, будет, если на них цикнуть и плеткой щелкнуть? ;))
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