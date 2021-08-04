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Эстония официально объявила о готовности закрыть южную границы с Латвией из-за непростой ситуацией с нелегальными мигрантами.
Всего власти республики разработали три плана действий, на случай, если миграционный кризис доберется и до них. Так, министр внутренних дел Кристьян Яан заявил, что в стране подготовились даже к самому худшему сценарию.
Как раз в случае "самого экстремального" положения Эстония будет вынуждена закрыть границу с соседней Латвией, где ранее было объявлено чрезвычайное положение из-за нахлынувшего потока нелегальных мигрантов. Другие подробности эстонские власти раскрывать не стали.
Глава министерства госуправления Яак Ааб добавил, что Департаменту полиции и погранохранам было предоставлено право действовать, в случае, если ситуация на границе достигнет высшей точки.
Подготовка, судя по всему, велась серьезная, поскольку в правительстве прямо заявили, что миграционный кризис не сможет застать их врасплох, отметив, что в оценке ситуации были задействованы несколько структур.
Ранее в Литве нашли способ "наказать" Белоруссию за потоки нелегальных мигрантов. Власти республики пригрозили РБ прекратить экспорт удобрений через свою территорию.
При этом ситуация на литовско-белорусской границе, кажется, накалена до предела. Накануне там нашли избитого мужчину "неславянской внешности". Им оказался гражданин Ирака, желавший попасть в ЕС через Литву. Спасти его жизнь не удалось. В Вильнюсе случившееся назвали провокацией.
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а, ще, таки, будет, если на них цикнуть и плеткой щелкнуть? ;))