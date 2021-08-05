Сенатор указал семи странам на странность их заявления

Семь стран Запада выпустили совместное заявление, в котором потребовали от России вывести своих военных и силы безопасности и отказаться от своего признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал это требование.

Документ оказался в распоряжении СБ ООН и подготовлен к годовщине событий 2008 года, когда РФ отразила атаку грузинских военных на Цхинвал, а затем признала независимость обеих республик.

Заявление подписал Вашингтон, Париж, Лондон, Таллин, Осло, Дублин и Тирана. Все эти страны входят в СБ ООН, Албания же получит свое место совсем скоро. В документе подписавшиеся осуждают Москву за "незаконное военное присутствие" на этих территориях, а заодно, заподозрили РФ в желании захватить часть земель.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский счел этот документ "фантомными болями", а также указал, что независимость этих республик – реальность, передает РИА "Новости".

Позже Пушков тоже оценил требование Запада отозвать признание Абхазии и Южной Осетии. Сенатор порекомендовал этим странам, в первую очередь, начать с себя и отказаться от признания Косово.

"Иначе это выглядит не как принцип, а как защита геополитического клиента в лице Грузии. Не выйдет", – написал Пушков в "Твиттер".