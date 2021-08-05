В Британии озвучили главную ошибку Байдена в отношении России

В Британии озвучили главную ошибку Байдена в отношении России
Джо Байден. Фото: Sarah Silbiger - Pool via CNP/ Consolidated News Photos/ www.globallookpress.com
Американскому лидеру объяснили все последствия грубой риторики и громких слов о ядерной державе

Во время выступления в Национальном антитеррористическом центре президент США Джо Байден назвал Россию "экономикой, обладающей только ядерным оружием с нефтью". Глава государства повторил заявление своего предшественника Барака Обамы, пятью годами ранее высказавшегося о том, что РФ не производит ничего, кроме газа с нефтью.

Однако ни одно из приведенных высказываний о России не претендует на правдивость, пишет британский британский политолог, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге Марк Галеотти. 

Прежде всего, рассуждает обозреватель, подобный анализ ситуации вокруг РФ поддается сомнению. Однако стоит помнить, что демократы не снижают градус негатива и не отказываются от антироссийской риторики, а потому сторонникам Байдена было необходимо бросить "немного мяса".

Не исключено, что действующий американский лидер и сам верит в сказанное. В таком случае понятно, по какой причине Москва так часто обыгрывала Вашингтон. Россия, как и ранее, находится в сильной зависимости от углеводородов, однако не стоит на месте, разрабатывая программное обеспечение с цифровыми технологиями, пишет РИА ФАН.

"У них есть не только хакеры с вирусами. В военной отрасли они сумели доказать свою способность проецировать в Сирии силу. Они сдержали свое обещание, и прямая угроза поражения для Дамаска – дело прошлое. Россия снова стала большим игроком на территории Ближнего Востока", – пишет Галеотти.

Явная оскорбительная риторика, полагает специалист, лишь отталкивает Кремль. Такая тактика, продолжает он – далеко не лучший способ заставить действовать соперника по своим правилам. Подобный метод отталкивает и само население России.

"Что вызывает встречный негатив. Если Запад считает русских бандитами с водкой и автоматом в руках, которые готовы взломать компьютер – так они себя и будут вести. Излишняя агрессия и оскорбительные высказывания приводят именно к такой реакции", – считает Галеотти.

Ранее политолог Наталия Елисеева заявила, что слова Байдена стали фактическим продолжением агрессивной политики Штатов в отношении России.

Источник: The Spectator ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость282024
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Настоящий ОДЕССИТ
По моему, Бидона уже не принимают в серьез.
Бидон это старенький зиц-председатель.
Там рулят кланы из демов-глобалистов. Надо слушать чего говорят оттуда.
Гость288486
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А как дружили при - E B a N a t e -
Настоящий ОДЕССИТ
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По моему, Бидона уже не принимают в серьез.
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