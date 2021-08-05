Перспективы подписания мирного договора поставлены под сомнение

Российско-японские отношения портятся день ото дня. По оценке бывшего посла Москвы в Токио Александра Панова, не исключено, что дело дойдет до санкций Японии против России.

С отставкой экс-премьера Синдзо Абэ, который выступал за укрепление сотрудничества с РФ, контакты между двумя странами заметно снизились. Переговоры по поводу мирного договора "поставлены на паузу", пишет "Лента" со ссылкой на дипломата. И дальше может быть только хуже:

"Атмосфера в правящих кругах (– Японии – прим.ред. ) назревает в сторону ужесточения политики",

– отмечает Александр Панов.

Аналогичной точки зрения придерживается эксперт университета Темпл в Токио Джеймс Браун. Он сомневается, что Москве и Токио удастся заключить мирный договор, поскольку позиции сторон принципиально разнятся. В РФ считают этот вопрос отдельным от территориальных споров, а в Японии отказываются что-либо подписывать, пока не урегулирована проблема Курил.

Отношения между Москвой и Токио обострились в июле 2021 г., когда глава российского правительства Михаил Мишустин посетил южнокурильский остров Итуруп, на который претендует Япония. В поддержку Москвы неожиданно высказался Пекин, который обычно предпочитает не ввязываться в подобные споры.