Экс-посол заметил ухудшение отношений между Россией и Японией

Экс-посол заметил ухудшение отношений между Россией и Японией
Фото: Jeremy Hoare/ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Перспективы подписания мирного договора поставлены под сомнение

Российско-японские отношения портятся день ото дня. По оценке бывшего посла Москвы в Токио Александра Панова, не исключено, что дело дойдет до санкций Японии против России.

С отставкой экс-премьера Синдзо Абэ, который выступал за укрепление сотрудничества с РФ, контакты между двумя странами заметно снизились. Переговоры по поводу мирного договора "поставлены на паузу", пишет "Лента" со ссылкой на дипломата. И дальше может быть только хуже:

"Атмосфера в правящих кругах (– Японии – прим.ред. ) назревает в сторону ужесточения политики",

– отмечает Александр Панов.

Аналогичной точки зрения придерживается эксперт университета Темпл в Токио Джеймс Браун. Он сомневается, что Москве и Токио удастся заключить мирный договор, поскольку позиции сторон принципиально разнятся. В РФ считают этот вопрос отдельным от территориальных споров, а в Японии отказываются что-либо подписывать, пока не урегулирована проблема Курил.

Отношения между Москвой и Токио обострились в июле 2021 г., когда глава российского правительства Михаил Мишустин посетил южнокурильский остров Итуруп, на который претендует Япония. В поддержку Москвы неожиданно высказался Пекин, который обычно предпочитает не ввязываться в подобные споры.  

Источник: Лента.ру
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость287749
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Что такое Япония на фоне Китая? Букашка с минимальным торговым оборотом с Россией. Что они могут? Да ничего не могут. Половина если небольше японских товаров и брендов производятся в Китае и на Филиппинах. Санкции они объявят, смешно.
Настоящий ОДЕССИТ
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Россия всегда била, бьет и будет бить желтеньких нагасраки.
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