Жесткая реакция России заставила Эстонию одуматься – эксперт

Жесткая реакция России заставила Эстонию одуматься – эксперт
Фото: Günter Gollnick/ http://imagebroker.com/#/search// www.globallookpress.com
Сейчас от Таллина зависит, смогут ли две страны сохранить конструктивные отношения

Эстония взяла время на обдумывание ситуации после высылки своего дипломата из России. Воздержаться от опрометчивых шагов ее заставила резкая реакция Москвы на недружественные действия Таллина.

Отношения двух стран обострились в июле, когда в Санкт-Петербурге был с поличным задержан эстонский консул Март Лятте, пытавшийся получить секретную информацию о планах РФ в Арктике. Поскольку шпионская деятельность дипломата была зафиксирована на видео и не вызывала сомнений, его высылка по принятым в международной практике правилам должна была носить односторонний характер, напоминает "Взгляд".

Однако Таллин в ответ выслал российского дипломата. И вот на этот шаг в МИД РФ ответили зеркально, объявив персоной нон-грата сотрудника эстонского посольства в Москве и вручив послу прибалтийской республики ноту, в которой жестко предостерегли Таллин от дальнейших враждебных действий.

По-видимому, в Эстонии вняли предупреждению. По крайней мере, воздержались от немедленного ответа и лишь в очередной раз обвинили Россию в провокации. Остановится ли на этом Таллин или предпочтет пойти на полный разрыв отношений, станет понятно в ближайшее время.

Ранее ФСБ обнародовала видеокадры задержания эстонского шпиона.

Источник: Взгляд
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость287749
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Гость404
России надо со своей манией величия разобраться и вести себя скромнее.
Если кому и разбираться со своей манией так это Штатам и ЕС до кучи и да вести им надо себя скромнее, не лезть в чужие дела.
Гость282758
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Гость287907
Эстония положила с прибором на всю Рашку. Собственно как и весь цивилизованный мир
Прибор еще не вырос.... Шавки... Тоже мне "цивилизованный" мир. Дикари!!!
Гость284299
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Гость287907
Эстония положила с прибором на всю Рашку. Собственно как и весь цивилизованный мир
Заднеприводные не могут ничего положить, только наложить...
Гость404
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России надо со своей манией величия разобраться и вести себя скромнее.
Гость287907
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Эстония положила с прибором на всю Рашку. Собственно как и весь цивилизованный мир
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