Сейчас от Таллина зависит, смогут ли две страны сохранить конструктивные отношения

Эстония взяла время на обдумывание ситуации после высылки своего дипломата из России. Воздержаться от опрометчивых шагов ее заставила резкая реакция Москвы на недружественные действия Таллина.

Отношения двух стран обострились в июле, когда в Санкт-Петербурге был с поличным задержан эстонский консул Март Лятте, пытавшийся получить секретную информацию о планах РФ в Арктике. Поскольку шпионская деятельность дипломата была зафиксирована на видео и не вызывала сомнений, его высылка по принятым в международной практике правилам должна была носить односторонний характер, напоминает "Взгляд".

Однако Таллин в ответ выслал российского дипломата. И вот на этот шаг в МИД РФ ответили зеркально, объявив персоной нон-грата сотрудника эстонского посольства в Москве и вручив послу прибалтийской республики ноту, в которой жестко предостерегли Таллин от дальнейших враждебных действий.

По-видимому, в Эстонии вняли предупреждению. По крайней мере, воздержались от немедленного ответа и лишь в очередной раз обвинили Россию в провокации. Остановится ли на этом Таллин или предпочтет пойти на полный разрыв отношений, станет понятно в ближайшее время.

Ранее ФСБ обнародовала видеокадры задержания эстонского шпиона.