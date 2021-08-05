Политик имел доступ к секретной информации о России, но не сумел правильно ею распорядиться

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что был слишком доверчив на заре своей карьеры, и покаялся, что не сумел вовремя раскусить Москву.

По словам Кравчука, в период обучения в Москве в 1967-70 г.г. он имел доступ к архивам и обладал информацией о происходящем в России, которую мало кто знал. Но эти знания не помогли ему сделать правильные выводы.

"Моя самая большая ошибка – то, что я верил России. (…) Я думал, что она также меняется. Что Россия будет применять к другим государствам (…) не силовой компонент, а дипломатический - договариваться с ними. Она осталась такой, как была",

– высказался Кравчук в интервью изданию "Левый берег". По его признанию, ему не стоило быть таким доверчивым. Однако все изменилось, когда он стал президентом.

"Когда встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше мешает. Это была Россия",

– заявил Кравчук, подчеркнув, что договор о создании СНГ, подписанный в Беловежской пуще в декабре 1991 года, – это его гордость.

Ранее последний глава СССР Михаил Горбачев выступил в защиту своей идеи "перестройки". По его мнению, все бы получилось и великая держава сохранила свое единство и мощь, если бы не кучка "авантюристов". В их числе Горбачев назвал и Кравчука. При этом сам Кравчук считать себя виновным в развале Советского Союза отказался.