План США по госперевороту в Белоруссии реализуют в сентябре - СМИ

План США по госперевороту в Белоруссии реализуют в сентябре - СМИ
Фото: Pavlo Gonchar/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
На смену Лукашенко хотят привести "народное правительство", легитимность которого признают за границей

Запад вцепился в Белоруссию, как когда-то в Украину, и уже не откажется от своих планов совершить в республике госпереворот. Новая попытка сменить власть в Минске произойдет совсем скоро – в конце августа – начале сентября текущего года. К такому мнению склоняется обозреватель РИА ФАН Александр Маслов.

Дата обусловлена не только годовщиной протестов в Минске. Не менее важен тот факт, что Москва в это время будет занята подготовкой к собственным выборам в Госдуму, и может не успеть вовремя отреагировать на события в Белоруссии и вокруг нее. Кроме того, из игры будет практически выведена Германия, где в сентябре также пройдут выборы.

На этом фоне ситуация в Белоруссии может развиваться так: сначала начнутся массовые выступления на улицах крупных городов. Они непременно перерастут в столкновения с правоохранителями. Это, естественно, осудят все западные лидеры.

"После чего должна состояться сакральная жертва, в роли которой может оказаться как "президент Света", так и один из видных иерархов католической церкви в Белоруссии",

– полагает эксперт. На этом фоне в России начнутся акции недовольных поддержкой Кремля белорусских властей. А в самой республике постараются захватить какой-либо крупный город и сформируют там "народное правительство", которое тут же признают США и их союзники.

По мнению автора, не случайно визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон перенесли на самый конец августа: в это время ему дадут четкие инструкции по поводу Белоруссии.

Ранее читатели немецкоязычного издания "Шпигель" раскритиковали белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую, которая согласна на любые меры Запада против Минска, и призвали европейских лидеров не допустить появления второй версии Украины.

Источник: РИА ФАН
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость283914
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Мечтать не вредно!
ГостьМ
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Николай, все по помойкам побираешься. Или достойные сайты запрещают Утру использовать их материалы? Что за чушь про госпереворот. Так можете остаться только с одноклеточными читателями.
ГостьДмитрий.
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Мечты,мечты. Если переворотчики захотят в тюрьмы-это их дело.Ничего не будет. Некому делать. Все переворотчики или арестованы или находятся там.
Гость290484
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Западенских nидapacoв хотят подтянуть, как в засраине, и сделать то же самое.
Гость287803
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Заипутся.
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