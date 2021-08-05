План США по госперевороту в Белоруссии реализуют в сентябре - СМИ

На смену Лукашенко хотят привести "народное правительство", легитимность которого признают за границей

Запад вцепился в Белоруссию, как когда-то в Украину, и уже не откажется от своих планов совершить в республике госпереворот. Новая попытка сменить власть в Минске произойдет совсем скоро – в конце августа – начале сентября текущего года. К такому мнению склоняется обозреватель РИА ФАН Александр Маслов.

Дата обусловлена не только годовщиной протестов в Минске. Не менее важен тот факт, что Москва в это время будет занята подготовкой к собственным выборам в Госдуму, и может не успеть вовремя отреагировать на события в Белоруссии и вокруг нее. Кроме того, из игры будет практически выведена Германия, где в сентябре также пройдут выборы.

На этом фоне ситуация в Белоруссии может развиваться так: сначала начнутся массовые выступления на улицах крупных городов. Они непременно перерастут в столкновения с правоохранителями. Это, естественно, осудят все западные лидеры.

"После чего должна состояться сакральная жертва, в роли которой может оказаться как "президент Света", так и один из видных иерархов католической церкви в Белоруссии",

– полагает эксперт. На этом фоне в России начнутся акции недовольных поддержкой Кремля белорусских властей. А в самой республике постараются захватить какой-либо крупный город и сформируют там "народное правительство", которое тут же признают США и их союзники.

По мнению автора, не случайно визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон перенесли на самый конец августа: в это время ему дадут четкие инструкции по поводу Белоруссии.

Ранее читатели немецкоязычного издания "Шпигель" раскритиковали белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую, которая согласна на любые меры Запада против Минска, и призвали европейских лидеров не допустить появления второй версии Украины.