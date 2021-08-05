"Закройте каждый метр границы": Лукашенко отдал силовикам жесткий приказ

"Закройте каждый метр границы": Лукашенко отдал силовикам жесткий приказ
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лидер Республики потребовал усилить охрану из-за ситуации с Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранительным органам усилить меры, направленные на охрану границ. Соответствующее распоряжение лидер отдал в ходе совещания по вопросу ситуации на государственной границе.

По словам президента, с этого момента в страну не должна ступить "ни одна нога" – вне зависимости от направления. Лукашенко поручил силовикам и государственному секретарю устроить совещание по указанной теме в присутствии глав Минобороны и Министерства внутренних дел.

"Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно", – заявил Лукашенко.

Приграничные государства, добавил глава республики, вполне могут начать выдворять потоки нелегальных мигрантов, которых когда-то сами и позвали через официальные пропускные пункты.

"Мы их предупредили, а они пусть думают", – высказался президент Белоруссии.

Также Лукашенко прокомментировал ситуацию с найденным у границы с Литвой иракским приезжим, который ранее намеревался попасть в Евросоюз через Литву.

"Дойти до того, чтобы убивать людей и выбрасывать полуживыми на нашу территорию... Нацисты и все. Чего о них говорить", – высказался белорусский лидер.

Напомним, ранее глава МВД Литвы Агне Билолайте подписала постановление о разрешении силового метода выдворения иностранцев, пойманных у белорусских границ. При этом Вильнюс заявил, что история с иракцем является некой провокацией, заранее устроенной белорусской стороной.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость287219
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ГостьМ
На Ютубе все есть про провокацию. Вчера в 10 утра появился фейк про убитого. В 11часов 20 минут у литовского посольства стояли из карманной Белой Руси с плакатами против литовских карателей. Накануне в 20 часов их руководитель получил указание от конторы написать нужные плакаты. Причина в том, что фарт с мигрантами накрылся медным тазом. Литовцы за среду задержали 19 мигрантов, а вернули в Беларусь 321 человека. Эти несчастные бродят по улицам в Ошмянах (рядом с границей). Куда их будет девать Григорьевич?
после всех этих цветных революций вам дебилам уже никто не верит. Можешь не напрягаться.
ГостьМ
Пожаловаться Ответить
На Ютубе все есть про провокацию. Вчера в 10 утра появился фейк про убитого. В 11часов 20 минут у литовского посольства стояли из карманной Белой Руси с плакатами против литовских карателей. Накануне в 20 часов их руководитель получил указание от конторы написать нужные плакаты. Причина в том, что фарт с мигрантами накрылся медным тазом. Литовцы за среду задержали 19 мигрантов, а вернули в Беларусь 321 человека. Эти несчастные бродят по улицам в Ошмянах (рядом с границей). Куда их будет девать Григорьевич?
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