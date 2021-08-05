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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранительным органам усилить меры, направленные на охрану границ. Соответствующее распоряжение лидер отдал в ходе совещания по вопросу ситуации на государственной границе.
По словам президента, с этого момента в страну не должна ступить "ни одна нога" – вне зависимости от направления. Лукашенко поручил силовикам и государственному секретарю устроить совещание по указанной теме в присутствии глав Минобороны и Министерства внутренних дел.
"Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно", – заявил Лукашенко.
Приграничные государства, добавил глава республики, вполне могут начать выдворять потоки нелегальных мигрантов, которых когда-то сами и позвали через официальные пропускные пункты.
"Мы их предупредили, а они пусть думают", – высказался президент Белоруссии.
Также Лукашенко прокомментировал ситуацию с найденным у границы с Литвой иракским приезжим, который ранее намеревался попасть в Евросоюз через Литву.
"Дойти до того, чтобы убивать людей и выбрасывать полуживыми на нашу территорию... Нацисты и все. Чего о них говорить", – высказался белорусский лидер.
Напомним, ранее глава МВД Литвы Агне Билолайте подписала постановление о разрешении силового метода выдворения иностранцев, пойманных у белорусских границ. При этом Вильнюс заявил, что история с иракцем является некой провокацией, заранее устроенной белорусской стороной.
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