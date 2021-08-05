Всем в Россию: Зеленский нашел способ решить конфликт в Донбассе

Глава Незалежной рассчитывает на массовое переселение людей из разрушенного войной региона

Жители Донбасса, которые считают себя русскими и связывают свое будущее с Россией, должны как можно скорее покинуть свои дома и искать себе пристанище в РФ. Такой совет дал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Донбасс никогда не станет "русской территорией" и не будет развиваться в отрыве от Киева.

"Без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх и все строить",

– подчеркнул Зеленский в интервью телеканалу "Дом". По его мнению, поддерживающие Москву граждане совершают большую ошибку, продолжая жить в Донбассе. Им лучше уехать. А вот истинным украинцам стоит набраться терпения – рано или поздно Донбасс "деоккупируют", передает телеканал "360" слова лидера Незалежной.

Ранее Зеленский заверил, что и Крым никогда не будет "русским", поскольку только украинцы любят эту землю настолько, что готовы проливать за нее кровь. В ответ представители полуострова пригласили лидера соседней страны вспомнить детство, посетив Крым в качестве туриста.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в июле сообщил, что российский паспорт получили почти 470 тысяч жителей ЛНР и ДНР.