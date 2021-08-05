Всем в Россию: Зеленский нашел способ решить конфликт в Донбассе

Всем в Россию: Зеленский нашел способ решить конфликт в Донбассе
Фото: Alexander Rekun/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
продолжениеУкраине рекомендовали отказаться от американских F-35 из-за РЛС России
Глава Незалежной рассчитывает на массовое переселение людей из разрушенного войной региона

Жители Донбасса, которые считают себя русскими и связывают свое будущее с Россией, должны как можно скорее покинуть свои дома и искать себе пристанище в РФ. Такой совет дал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Донбасс никогда не станет "русской территорией" и не будет развиваться в отрыве от Киева.

"Без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх и все строить",

– подчеркнул Зеленский в интервью телеканалу "Дом". По его мнению, поддерживающие Москву граждане совершают большую ошибку, продолжая жить в Донбассе. Им лучше уехать. А вот истинным украинцам стоит набраться терпения – рано или поздно Донбасс "деоккупируют", передает телеканал "360" слова лидера Незалежной.

Ранее Зеленский заверил, что и Крым никогда не будет "русским", поскольку только украинцы любят эту землю настолько, что готовы проливать за нее кровь. В ответ представители полуострова пригласили лидера соседней страны вспомнить детство, посетив Крым в качестве туриста.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в июле сообщил, что российский паспорт получили почти 470 тысяч жителей ЛНР и ДНР. 

Источник: "Дом"
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

М
Пожаловаться Ответить
иудей размечтался,рвет и мечет
дяректор квартала 95,кто ты такой чтобы русским чтото советовать и предлагать
Гость282714
Пожаловаться Ответить
Такими словами он доказал, что он обыкновенный фашист. Молодец пусть продолжает дальше, а также вспомнит что Украина поставила подпись под документом в ООН на право на самоопределение, и там написано, что создание условий для покидания местным населением своих мест проживания, обосновывает самоопределение.
Гость282764
Пожаловаться Ответить
Господи, пошли Украине адекватного правителя!
Гость284114
Пожаловаться Ответить
у клоуна кукушка поехала или грибов в очередной раз пережрал
Гость290484
Пожаловаться Ответить
Отcocu, <цензура>!
1
новости партнеров
По теме

Пушков резко ответил Западу на требование отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

Сенатор указал семи странам на странность их заявления

Жесткая реакция России заставила Эстонию одуматься – эксперт

Сейчас от Таллина зависит, смогут ли две страны сохранить конструктивные отношения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей