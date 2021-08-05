Европейские наблюдатели разочаровали ЦИК РФ

Европейские наблюдатели разочаровали ЦИК РФ
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Квота БДИПЧ ОБСЕ может быть распределена между другими международными организациями

Отказ европейских наблюдателей от присутствия на выборах в России вызывает "некоторое сожаление и разочарование". Об этом заявил член ЦИК РФ Павел Андреев.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что решили не присылать свою делегацию в РФ из-за требования Москвы ограничить число наблюдателей. В ЦИК РФ отметили, что ограничения введены из-за эпидемии коронавируса и касаются всех без исключения иностранных наблюдателей. О том, что работа миссии будет организована в зависимости от текущей эпидемиологической обстановки, Москва предупреждала заранее.

При этом у БДИПЧ ОБСЕ самая большая квота – 50 человек. Этого достаточно для эффективного наблюдения за выборами с учетом имеющейся методологии, уверен Павел Андреев.

"Если решение БДИПЧ окончательное, то эта квота будет перераспределена среди тех, кто подтвердил намерение приехать",

– предупредил представитель ЦИК РФ в комментарии РИА "Новости".

В 2021 году россияне выбирают новый состав Государственной думы. Голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Ранее в РФ зафиксировали попытки внешнего вмешательства в избирательный процесс.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Пушков резко ответил Западу на требование отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

Сенатор указал семи странам на странность их заявления

Жесткая реакция России заставила Эстонию одуматься – эксперт

Сейчас от Таллина зависит, смогут ли две страны сохранить конструктивные отношения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей