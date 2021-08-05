Европейские наблюдатели разочаровали ЦИК РФ

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Отказ европейских наблюдателей от присутствия на выборах в России вызывает "некоторое сожаление и разочарование". Об этом заявил член ЦИК РФ Павел Андреев.
Ранее в ОБСЕ сообщили, что решили не присылать свою делегацию в РФ из-за требования Москвы ограничить число наблюдателей. В ЦИК РФ отметили, что ограничения введены из-за эпидемии коронавируса и касаются всех без исключения иностранных наблюдателей. О том, что работа миссии будет организована в зависимости от текущей эпидемиологической обстановки, Москва предупреждала заранее.
При этом у БДИПЧ ОБСЕ самая большая квота – 50 человек. Этого достаточно для эффективного наблюдения за выборами с учетом имеющейся методологии, уверен Павел Андреев.
"Если решение БДИПЧ окончательное, то эта квота будет перераспределена среди тех, кто подтвердил намерение приехать",
– предупредил представитель ЦИК РФ в комментарии РИА "Новости".
В 2021 году россияне выбирают новый состав Государственной думы. Голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Ранее в РФ зафиксировали попытки внешнего вмешательства в избирательный процесс.
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