Генпродюсер "Матч ТВ" посоветовала скандальному обозревателю не пытаться сломить дух российских атлетов

Российская телеведущая, блогер Тина Канделаки прокомментировала гневное высказывание немецкого журналиста Хайо Зеппельта, автора расследований о допинге в российском спорте.

Ранее Зеппельт раскритиковал МОК за позицию вокруг видеоролика при участии официального представителя российского МИД Марии Захаровой, на которой последняя желает атлетам из РФ удачи и бьет по манекену с надписью "Пресса". По мнению журналиста, госслужащая отреагировала таким образом "на допинговый скандал", а бездействие комитета вызывает вопросы.

Позицию Зеппельта раскритиковала Канделак, заявившая о том, что журналист, по всей вероятности, увидел по непонятным причинам себя в спортивном манекене из резины. Непонятно, в чем, по мнению немецкого обозревателя, должен заключаться подвох.

"Вы же мужчина и должны контролировать свои чувства. Уж простите, что я так по-старинке Вас назвала. Но у Вас есть все основания жаловаться и по этому поводу", – пишет блогер в своем телеграм-канале.



Журналистка напомнила коллеге, что осведомлена о неких методических материалах по отработке информационной кампании против российских атлетов, которые, уверена она, разослали западным медиа и работающим на территории Российской Федерации иноагентам. Канделаки также припомнила Зеппельту отобранные у российских журналистов микрофоны и толчки.

"И это видел весь мир. Дам совет. Можете так не стараться, все напрасно – наш дух не сломить никакими кознями!" – высказалась Канделаки.

Ранее Захарова прокомментировала "безумные комментарии" о российской сборной, которые появляются в публикациях западных информационных источниках об Олимпиаде.