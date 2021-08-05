"Вы же мужчина": Канделаки ответила обидевшемуся на Захарову немецкому журналисту

"Вы же мужчина": Канделаки ответила обидевшемуся на Захарову немецкому журналисту
Тина Канделаки. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Генпродюсер "Матч ТВ" посоветовала скандальному обозревателю не пытаться сломить дух российских атлетов

Российская телеведущая, блогер Тина Канделаки прокомментировала гневное высказывание немецкого журналиста Хайо Зеппельта, автора расследований о допинге в российском спорте.

Ранее Зеппельт раскритиковал МОК за позицию вокруг видеоролика при участии официального представителя российского МИД Марии Захаровой, на которой последняя желает атлетам из РФ удачи и бьет по манекену с надписью "Пресса". По мнению журналиста, госслужащая отреагировала таким образом "на допинговый скандал", а бездействие комитета вызывает вопросы.

Позицию Зеппельта раскритиковала Канделак, заявившая о том, что журналист, по всей вероятности, увидел по непонятным причинам себя в спортивном манекене из резины. Непонятно, в чем, по мнению немецкого обозревателя, должен заключаться подвох.

"Вы же мужчина и должны контролировать свои чувства. Уж простите, что я так по-старинке Вас назвала. Но у Вас есть все основания жаловаться и по этому поводу", – пишет блогер в своем телеграм-канале.

Журналистка напомнила коллеге, что осведомлена о неких методических материалах по отработке информационной кампании против российских атлетов, которые, уверена она, разослали западным медиа и работающим на территории Российской Федерации иноагентам. Канделаки также припомнила Зеппельту отобранные у российских журналистов микрофоны и толчки.

"И это видел весь мир. Дам совет. Можете так не стараться, все напрасно – наш дух не сломить никакими кознями!" – высказалась Канделаки.

Ранее Захарова прокомментировала "безумные комментарии" о российской сборной, которые появляются в публикациях западных информационных источниках об Олимпиаде.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Пушков резко ответил Западу на требование отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

Сенатор указал семи странам на странность их заявления

Жесткая реакция России заставила Эстонию одуматься – эксперт

Сейчас от Таллина зависит, смогут ли две страны сохранить конструктивные отношения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей