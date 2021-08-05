Байдена призвали нанести удар по мировым диктаторам в лице Лукашенко

Байдена призвали нанести удар по мировым диктаторам в лице Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Действия Америки против белорусского лидера должны стать сигналом всем противникам демократии

Санкции, введенные против Минска, – это всего лишь легкая пощечина, которая ни к чему не привела. Об этом свидетельствует тот факт, что президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает преследовать диссидентов. Остановить его могут лишь самые решительные меры Соединенных Штатов. К этому призывает эксперт по вопросам глобальной политики Университетского колледжа Лондона Брайан Клаас.

По его оценке, истории журналиста Романа Протасевича, легкоатлетки Кристины Тимановской и убитого в Киеве активиста Виталия Шишова – это звенья одной цепи, доказывающие, что диктаторов не останавливают границы и политические меры. Удар должен быть более сильный, который принесет крупные финансовые потери.

По мнению Клааса, возглавить мировую борьбу с диктаторами должен президент США Джо Байден. Он может наложить санкции на нефтехимическую отрасль Белоруссии, уничтожить "налоговые убежища", которыми пользуется Минск, и при этом поддержать оппозиционеров республики, предоставляя им деньги и убежище.

Подобное "ужасное наказание" не только шокирует Александра Лукашенко, но и даст сигнал диктаторам, которые убивают своих критиков в Руанде, России, Китае, Таиланде, Узбекистане, Турции, Иране и Саудовской Аравии, говорится в статье Washington Post.

По мнению автора, попытки Байдена наладить диалог с автократами являются серьезной геополитической ошибкой. Вместо этого он должен в прайм-тайм выступить по американскому телевидению и гарантировать, что США окажут реальную помощь демократическим движениям по всему миру, от Белоруссии до Мьянмы.

Ранее появились предположения, что США готовят госпереворот в Минске в сентябре этого года.

Источник: Washington Post
Николай ВИКТОРОВ

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Одни фантазеры.
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