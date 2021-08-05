У Незалежной нет никаких шансов без России, считает политик

Украине не грозит ни членство в Евросоюзе, ни вхождение в состав НАТО. Без России Незалежная никогда не станет цивилизацией, о чем заявил глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

Как считает политик, боготворящие Европу слои украинского населения, которые ждут заветного членства в Евросоюзе, должны отправиться на свою землю обетованную, так как в Незалежной у них нет никаких перспектив – подобные надежды попросту несбыточны.

"Я не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Просто хочу, чтобы всем это было понятно", – пояснил спикер.

Толстой также полагает, что любящие Европу люди, мечтающие занять своем место на Западе среди украинцев, которые работают там прислугой, должны покинуть дом и искать себе место в ЕС. Политик считает, что подобное решение будет единственно верным: без России, пишет он, Украина никогда не доживет до цивилизации.

"Россия и русская цивилизация будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Украина в нынешнем виде – в оккупированном, в отрезанном от России не имеет никаких перспектив", – добавил глава российской делегации.

Однако носителям русского самосознания Толстой дает обнадеживающий совет , заявляя, что "эта земля будет деоккупирована в любом случае".

"Если ты чувствуешь, что ты украинец и знаешь свою историю – будь там, держись", – добавил он.

Ранее Толстой заявил, что дальнейшее членство РФ в составе ПАСЕ бессмысленно. Такое заявление глава росделегации сделал, комментируя свой протест против включения резолюций по оценкам действий РФ и Белоруссии в обсуждение Парламентской ассамблеи по инициативе украинской стороны.