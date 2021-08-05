Без будущего: Толстой оценил перспективы Украины в западном мире

Без будущего: Толстой оценил перспективы Украины в западном мире
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеУкраина арестовала 13 российских самолетов из-за Крыма
У Незалежной нет никаких шансов без России, считает политик

Украине не грозит ни членство в Евросоюзе, ни вхождение в состав НАТО. Без России Незалежная никогда не станет цивилизацией, о чем заявил глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

Как считает политик, боготворящие Европу слои украинского населения, которые ждут заветного членства в Евросоюзе, должны отправиться на свою землю обетованную, так как в Незалежной у них нет никаких перспектив – подобные надежды попросту несбыточны.

"Я не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Просто хочу, чтобы всем это было понятно", – пояснил спикер.

Толстой также полагает, что любящие Европу люди, мечтающие занять своем место на Западе среди украинцев, которые работают там прислугой, должны покинуть дом и искать себе место в ЕС. Политик считает, что подобное решение будет единственно верным: без России, пишет он, Украина никогда не доживет до цивилизации.

"Россия и русская цивилизация будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Украина в нынешнем виде – в оккупированном, в отрезанном от России не имеет никаких перспектив", – добавил глава российской делегации.

Однако носителям русского самосознания Толстой дает обнадеживающий совет , заявляя, что "эта земля будет деоккупирована в любом случае".

"Если ты чувствуешь, что ты украинец и знаешь свою историю – будь там, держись", – добавил он.

Ранее Толстой заявил, что дальнейшее членство РФ в составе ПАСЕ бессмысленно. Такое заявление глава росделегации сделал, комментируя свой протест против включения резолюций по оценкам действий РФ и Белоруссии в обсуждение Парламентской ассамблеи по инициативе украинской стороны.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Пушков резко ответил Западу на требование отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

Сенатор указал семи странам на странность их заявления

План США по госперевороту в Белоруссии реализуют в сентябре - СМИ

На смену Лукашенко хотят привести "народное правительство", легитимность которого признают за границей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей