На участие в онлайн-голосовании в Москве поступило более 300 тысяч заявок

На участие в онлайн-голосовании в Москве поступило более 300 тысяч заявок
Фото: mos.ru
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Регистрация желающих продлится до 13 сентября

Более 300 тысяч москвичей подали заявку на участие в онлайн-голосовании на выборах-2021. Таковы данные на 14:30 мск 5 августа. Регистрация стартовала 2 августа и продлится до конца дня 13 сентября.

Выборы в России будут проходить с 17 по 19 сентября. Москвичам предлагается два формата: традиционный, с посещением избирательных участков, либо онлайн. Тем, кто предпочтет второй вариант, нужно заранее зарегистрироваться в системе Дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Это необходимо, чтобы сверить списки избирателей и исключить возможность двойного голосования.

Стать участником ДЭГ может любой москвич старше 18 лет, имеющий полную учетную запись на портале Мосуслуг mos.ru.

В 2021 г. москвичам предстоит выбрать депутатов Госдумы VIII созыва, а жителям отдельных районов столицы еще и представителей в Мосгордуму и муниципальное собрание.

Ранее в Москве прошло тестирование системы ДЭГ. Нареканий не возникло. 

Источник: www.mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

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