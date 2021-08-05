В Киеве выяснили, что на полуостров летают 37 авиакомпаний из РФ

Украинский суд арестовал 13 самолетов российской авиакомпании, которые осуществляли полеты на Крымский полуостров. Об этом говорится в сообщении мифической прокуратуры виртуальной Автономной Республики Крым и города Севастополя на странице "Фейсбук".

Название авиаперевозчика при этом не раскрывается.

В заявлении отмечается, что власти Незалежной рассматривают перелеты иностранных компаний на "временно оккупированную территорию Крыма", как нарушение норм международного права. Также российский воздушный перевозчик обвиняется в действиях, подрывающих суверенитет соборной и нарушении законодательства республики.

"По ходатайству прокуратуры АР Крым и г. Севастополя, судом наложен арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытый Украиной пункт пропуска "Симферополь-авиа", что находится на временно оккупированной территории АР Крым", – вещает пресс-служба ведомства.

По данным Киева, полеты осуществляются с 2019 г. по настоящий период времени на лайнерах марки Airbus, пишет издание URA.RU. Украинские чиновники выяснили, что сейчас не менее 37 российских авиакомпаний совершают регулярные авиаперевозки в Крым.

Ранее эта же украинская инстанция наложила арест на 211 самолетов. В последний раз это случилось в апреле нынешнего года. Тогда заочно были арестованы 12 наших лайнеров.

