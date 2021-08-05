"Высадка массированного десанта": в МИД РФ оценили запрос ОБСЕ по выборам в России

Подход "все или ничего" в отношении Москвы не работает

Ультимативный подход ОБСЕ к организации наблюдательной миссии за выборами в России лишь дискредитирует международные демократические механизмы. Такую оценку дал замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко, комментируя угрозу европейцев отказаться от присутствия в РФ во время избирательной кампании – 2021.

Накануне в ОБСЕ заявили, что не будут направлять свою делегацию для наблюдениями за ходом голосования в РФ, поскольку Москва сократила количество участников миссии. В БДИПЧ ОБСЕ хотели делегировать в РФ 500 человек, но в РФ согласились на 10 человек в составе долгосрочной миссии и на 50 человек в составе краткосрочной. Основанием послужила ситуация с коронавирусом.

В Европе заявили, что столь малыми силами не смогут эффективно работать, поэтому предпочитают вообще не ехать. В России же полагают, что делегации численностью более полусотни человек от одной организации вполне достаточно.

"Для наблюдения за выборами в США БДИПЧ рекрутировало в связи с пандемией 47 человек",

– напомнил Александра Грушко в комментарии "Коммерсанту". По его мнению, ситуация, когда в одни страны направляют минимум наблюдателей, а в других наблюдательная миссия превращается в "высадку массированного десанта", неприемлема.

Дипломат выразил сожаление, что европейские партнеры руководствуются логикой "все или ничего": "Такой подход в отношениях с суверенными государствами не работает", – указали в МИД РФ.

Ранее в ЦИК РФ сообщили, что если БДИПЧ ОБСЕ откажется от квоты, она будет распределена между другими мониторинговыми миссиями.

Выборы в РФ состоятся 17-19 сентября. По их итогам будет сформирован новый состав Государственной думы.