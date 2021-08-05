В Москве посоветовали лидеру Незалежной предложить покинуть страну желающим вступления соборной в ЕС и НАТО

Своим последним заявлением о жителях Донбасса президент Украины Владимир Зеленский "кидает в людей камень раздора", чем и "добивает страну". Так прокомментировала в своем телеграм-канале представитель МИД России Мария Захарова очередной спич украинского лидера.

Напомним, ранее Владимир Александрович в эфире пропагандистского телеканала "Дом" заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими и кто поддерживает Москву, лучше выехать на территории России. Ну, а украинцам нужно держаться и ждать "деоккупации" шахтерского края.

По словам нашего дипломата, вместо того, чтобы объединять Незалежную и ее многонациональный народ, лидер нации "кидает в людей камень раздора, добивая страну". Захарова задалась вопросом, за что же держаться коренным жителям соборной, если ее власти занимаются распродажей земли иностранцам.

"Несколько лет киевский режим не часть людей или часть страны, а всех скопом, целиком тащит в ЕС и НАТО. Так почему же теперь Зеленский негодует, что значительная часть этой самой страны и народа, понимая, что их никто не спрашивал, но все равно уже упаковали на продажу, считают возможным самим определить вектор и формат движения?" – написала спикер российского дипведомства.

Захарова считает, что если тем соотечественника, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то нужно быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто выступает за членство Украины в ЕС и НАТО.

По ее мнению, политика президента может стоить Незалежной потери суверенитета, а сегодняшний киевский режим уже перешел все красные линии, которые отделяют национализм от национального вектора развития государства.

"Финал будет печальным <...> И как бы через пару лет Зеленскому "ради его детей и внуков" не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, "кушая рапаны", – резюмировала Захарова.

Добавим, что за последнее время пан Зеленский уже второй раз как мантру повторяет, что ни Крым, ни Донбасс не будут территориями России. Именно про крымские рапаны Владимир Александрович на днях толкнул слезливую речь, в которой с убеждением объявил, что россияне якобы никогда не будут любить полуостров так, как украинцы.

В ответ на это власти Республики позвали Зеленского посетить частным порядком Крым, чтобы съесть своих любимых рапанов и попрыгать со скал в Черное море, чтобы утолить ностальгию.

