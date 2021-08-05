В Раду поступил законопроект о "переходном правосудии" для Крыма и Донбасса

В Раду поступил законопроект о "переходном правосудии" для Крыма и Донбасса
Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Документ предлагает закрепить за Россией статус "страны-агрессора" и "оккупанта"

Правительство Украины одобрило законопроект о правосудии переходного периода в Донбассе и Крыму, который передан для рассмотрения в Верховную раду, сообщает РИА "Новости" в четверг, 5 августа.

Документом предлагается закрепить определение России как "государства-агрессора" и "государства-оккупанта" и определить базовые принципы ("красные линии") "деоккупации и реинтеграции".

Также законопроект вводит ответственность за "правонарушения, связанные с временной оккупацией" и ограничивает избрание и назначение на должностные места тех соотечественников, кто "был приобщен к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации".

Кроме того, предусматривается ограничение по обороту валюты "государства-агрессора" в переходный период.

В министерстве предполагают, что документ позволит создать кадровый резерв для работы в Крыму и на неподконтрольных киевскому режиму территориях Донбасса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил в эфире пропагандистского телеканала "Дом" с пламенной речью, в которой призвал всех жителей Донбасса, считающих себя русскими и кто поддерживает Москву, выехать в РФ. По его словам, шахтерский край никогда не станет "русской территорией".

Комментируя этот спич директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова обвинила украинского лидера в том, что он кидает "камни раздора", что добивает страну.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость287786
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Видимо ,вашей газете нравятся непотребные комментарии малолетних идиотов. Это не делает вам чести. За сим ,,прощайте.
дно
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Когда гривны с Евровалютой сравняются тогда сами придут. А поскольку сие невозможно то оставайтесь навозниками. Ваша дорога в Донбасс будет вымощена вашими же трупами
Гость287786
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Чего это вы меня блокируете? Жалоба от меня была на Гость287423. А вы решили меня заблокировать? Странный подход.
Настоящий ОДЕССИТ
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Дурдом. После этого, 100% не видать хохлоебам ни Крыма ни Донбасса.
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