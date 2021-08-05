Документ предлагает закрепить за Россией статус "страны-агрессора" и "оккупанта"

Правительство Украины одобрило законопроект о правосудии переходного периода в Донбассе и Крыму, который передан для рассмотрения в Верховную раду, сообщает РИА "Новости" в четверг, 5 августа.

Документом предлагается закрепить определение России как "государства-агрессора" и "государства-оккупанта" и определить базовые принципы ("красные линии") "деоккупации и реинтеграции".

Также законопроект вводит ответственность за "правонарушения, связанные с временной оккупацией" и ограничивает избрание и назначение на должностные места тех соотечественников, кто "был приобщен к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций Российской Федерации".

Кроме того, предусматривается ограничение по обороту валюты "государства-агрессора" в переходный период.

В министерстве предполагают, что документ позволит создать кадровый резерв для работы в Крыму и на неподконтрольных киевскому режиму территориях Донбасса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил в эфире пропагандистского телеканала "Дом" с пламенной речью, в которой призвал всех жителей Донбасса, считающих себя русскими и кто поддерживает Москву, выехать в РФ. По его словам, шахтерский край никогда не станет "русской территорией".

Комментируя этот спич директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова обвинила украинского лидера в том, что он кидает "камни раздора", что добивает страну.

