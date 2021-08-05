Республика при руководстве бацьки все больше уходит в изоляцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко превращает страну в КНДР, а сам становится вторым Ким Чен Ыном. Такой вывод сделал кандидат политических наук Камран Гасанов, комментируя изданию "Вечерняя Москва" поручение бацьки силовикам закрыть каждый метр границы для предотвращения проникновения в Республику нелегальных мигрантов с сопредельных государств.

Однако эксперт полагает, что эта мера принята во избежание попадания в Белоруссию организаторов протестных акций и для сокращения оттока граждан из страны. В первом случае он ссылается на слова президента о том, что за беспорядками в Республике стоят западные спонсоры, в том числе Польша и Литва.

"Второе – стремление предотвратить отток населения из страны, потому что, по слухам, из Белоруссии бежит огромное количество людей: кто-то по политическим мотивам, кто-то по экономическим", – сказал эксперт.

В качестве примера он привел последний громкий скандал с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, сбежавшей в Польшу.

Гасанов считает, что все действия белорусских властей превращают Республику в КНДР, и пока у руководства страны находится Лукашенко, государство все больше станет уходить в изоляцию.

"Потому что Запад его не признает. Хотя при этом мы тоже не должны недооценивать КНДР. Режим смог удержаться и показать свою стойкость. В этом плане Лукашенко еще придется посоревноваться с Ким Чен Ыном, который, несмотря на внешнее давление, держится, и его семья смогла удержаться у власти", – заметил эксперт.

Ранее сегодня на совещании по вопросам охраны рубежей бацька дал поручение силовикам закрыть каждый метр границы, сообщает телеканал "Мир 24". Так он отреагировал на решение Вильнюса принудительно разворачивать нелегальных мигрантов в сторону белорусской границы.

Судя по двум видеосюжетам, опубликованным с совещания на странице телеграм-канала "Пул Первого", Лукашенко ни словом не обмолвился ни об оппозиции, ни насчет оттока граждан из страны. Президент лишь заявил, что Белоруссия начинает чувствовать угрозу со стороны Украины, чего ранее не было.

