Тимановская объявила условия своего возвращения в Белоруссию

Тимановская объявила условия своего возвращения в Белоруссию
Кристина Тимановская. Фото: Vegard Wivestad GrÃ˜Tt/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Легкоатлетку в Варшаве окружили вниманием сбежавшие в Польшу лидеры оппозиции

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что вернется на родину лишь тогда, когда в стране для нее "будет безопасно". Об этом спортсменка сообщила на сегодняшнем брифинге в Варшаве, куда она прибыла накануне, 4 августа.

"Я готова вернуться в Белоруссию, когда там для меня будет безопасно", – цитирует РИА "Новости" атлетку.

Также она поведала, по чьему именно совету решила сейчас не лететь на родину. По словам Тимановской, когда ее везли в токийский аэропорт, позвонила бабушка и сказала внучке не возвращаться в Белоруссию, потому что "это небезопасно". За 10 секунд девушка приняла окончательное решение, передает Reuters.

Кроме того, она подчеркнула, что не предавала страну и всегда была далека от политики, уделяя все свое время исключительно спорту.

"Это может показаться жестоким из-за всех ужасных вещей, которые произошли в Белоруссии прошлым летом, но я старалась держаться подальше от этого. Все, чего я хотела – это поехать на Олимпиаду", – заметила Тимановская.

Добавим, что рядом с легкоатлеткой на брифинге сидел один из лидеров оппозиции, член так называемого Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса Павел Латушко, также покинувший Республику в прошлом году. Ярый критик президента страны Александра Лукашенко, не моргнув глазом, заявил следующее:

"Кристина не находится в политике, и я бы не хотел использовать эту ситуация ради политических целей".

Напомним, скандал с Тимановской начался после того, как она в конце июля раскритиковала решение тренерского штаба белорусских легкоатлетов на Олимпиаде-2020 в Токио заявить ее на эстафету 4х400 м. Подобная необходимость возникла из-за того, что двух соратниц по команде отстранили от участия в этой дисциплине в связи с отсутствием необходимого числа допинг-проб. Тогда Тимановская пояснила, что бегает только короткие дистанции.


В ответ на критику со стороны атлетки в НОК Белоруссии указали, что отправляют ее домой по причине эмоционально-психологическим состоянием девушки.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость290164
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в такие страны как россия и беларусь можно возвращаться только умирать.
но не жить.
ГостьСуровый
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Гость291352
Да можешь вообще не возвращаться теперь нормальные люди тебя не ждут да и муженек слинял. Можешь теперь тренироваться в Польше посудомойкой ну или кем там еще возьмут или к Тихановской в штаб притереться.
На Ютубе посмотрел ее интервью. Приехали сто журналистов из пятнадцати стран. Всегда смотрю первоисточники, а не чужие интерпретации. Действительно, она не имела никакого отношения к оппозиции.
дно
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Неуловимая Тимановская, потому что на хрен никому не нужная. Простая парЧУШКА
Настоящий ОДЕССИТ
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Жалко девчушку, но это ее выбор и дай ей Бог счастья и успехов в личной жизни!
Гость291352
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Да можешь вообще не возвращаться теперь нормальные люди тебя не ждут да и муженек слинял. Можешь теперь тренироваться в Польше посудомойкой ну или кем там еще возьмут или к Тихановской в штаб притереться.
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