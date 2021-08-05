Легкоатлетку в Варшаве окружили вниманием сбежавшие в Польшу лидеры оппозиции

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что вернется на родину лишь тогда, когда в стране для нее "будет безопасно". Об этом спортсменка сообщила на сегодняшнем брифинге в Варшаве, куда она прибыла накануне, 4 августа.

"Я готова вернуться в Белоруссию, когда там для меня будет безопасно", – цитирует РИА "Новости" атлетку.

Также она поведала, по чьему именно совету решила сейчас не лететь на родину. По словам Тимановской, когда ее везли в токийский аэропорт, позвонила бабушка и сказала внучке не возвращаться в Белоруссию, потому что "это небезопасно". За 10 секунд девушка приняла окончательное решение, передает Reuters.

Кроме того, она подчеркнула, что не предавала страну и всегда была далека от политики, уделяя все свое время исключительно спорту.

"Это может показаться жестоким из-за всех ужасных вещей, которые произошли в Белоруссии прошлым летом, но я старалась держаться подальше от этого. Все, чего я хотела – это поехать на Олимпиаду", – заметила Тимановская.

Добавим, что рядом с легкоатлеткой на брифинге сидел один из лидеров оппозиции, член так называемого Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса Павел Латушко, также покинувший Республику в прошлом году. Ярый критик президента страны Александра Лукашенко, не моргнув глазом, заявил следующее:

"Кристина не находится в политике, и я бы не хотел использовать эту ситуация ради политических целей".

Напомним, скандал с Тимановской начался после того, как она в конце июля раскритиковала решение тренерского штаба белорусских легкоатлетов на Олимпиаде-2020 в Токио заявить ее на эстафету 4х400 м. Подобная необходимость возникла из-за того, что двух соратниц по команде отстранили от участия в этой дисциплине в связи с отсутствием необходимого числа допинг-проб. Тогда Тимановская пояснила, что бегает только короткие дистанции.

В ответ на критику со стороны атлетки в НОК Белоруссии указали, что отправляют ее домой по причине эмоционально-психологическим состоянием девушки.

