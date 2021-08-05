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Президент США Джо Байден, возрождая образ России как о приходящей в упадок державе с экономикой, которая ничего не производит, кроме нефти и газа, совершает большую ошибку. Подобный подход может завести его в ловушку, как это было с экс-лидером страны Бараком Обамой. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Недавно нынешний хозяин Белого дома заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина есть "проблемы" с экономикой. По его мнению, она держится лишь на ядерном оружии и нефти.
Однако автор статьи с таким утверждением не согласен. В публикации отмечается, что высказывания на высоком уровне о том, что РФ не производит ничего, кроме газа и нефти, регулярно звучат в речах американских политиков, что в корне неверно.
"Россия не является экспортной сверхдержавой, если отбросить нефть и газ. У нее достаточно большой внутренний рынок, чтобы поддерживать одну из крупнейших в мире и, что важно, наиболее устойчивых экономик", – поясняет автор.
Они напомнил, как в свое время Обама заявил о России как о "региональной державе", что в итоге вылилось в проблемы истеблишменту Штатов. Также ныне покойный сенатор Джон Маккейн любил называть РФ "заправочной станцией, маскирующейся под страну". Однако "реальность разительно отличается" от подобных спичей, подчеркивается в материале.
По данным Международного валютного фонда, Россия занимает 11-е место в мире по номинальному ВВП в долларах США, но с учетом паритета покупательной способности – 6-ю строчку по величине, лишь немного меньше, чем у Германии; поскольку Россия является лишь девятой по численности населения страной в мире, это на самом деле неплохо, констатируется в статье.
Если Байден на самом деле верит в то, что говорит, то он "дезинформирован или сделал неправильные выводы из полученных отчетов". В любом случае, это может привести лидера США к не самым приятным последствиям.
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