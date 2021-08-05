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Увеличение в последние дни потока нелегалов через белорусскую границу в страны ЕС там сочли местью Минска за побег в Варшаву легкоатлетки Кристины Тимановской. С таким обвинением выступил сегодня замминистра внутренних дел Польши Мацей Васик, передает Reuters.
Он повторил давно уже звучащий в Старом свете тезис о том, что Минск "ведет гибридную войну с Европейским союзом с помощью нелегальных мигрантов".
"Среди них есть как молодые мужчины, так и женщины с детьми. Белоруссия использует этих мигрантов как живое оружие", – заявил поляк.
Он добавил, что наблюдается рост числа беженцев, что в Варшаве рассматривают как "реакцию на предоставление убежища белорусскому спринтеру".
Польская пограничная охрана сообщила агентству, что задержала группу из 71 нелегала на границе с Белоруссией в ночь со среды на четверг (с 4 на 5 августа) и еще одну группу из 62 человек, в основном иракцев, в среду.
За весь 2020 год на кордоне с соседней Республикой было задержано 122 беженца. В прошлом месяце пограничники перехватили 242 мигранта.
Прибывшие в последнее время нелегалы в большинстве своем являются выходцами из Ирака, но также есть и афганцы.
Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сегодня потребовал от силовиков накрепко закрыть границу, чтобы в Республику не проникли беженцы ни из какой соседней страны.
Напомним, Тимановская прилетела в Варшаву 4 августа. До этого бегунья несколько дней пребывала в дипломатическом представительстве Польши в Токио, где она должна была участвовать в Олимпиаде-2020, в ожидании получения визы этой страны.
В четверг девушка дала пресс-конференцию, где поведала свою версию произошедшего на Играх и сообщила, что готова вернуться на родину, когда там для нее "будет безопасно".
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По наглости составления лжи и дезинформации западу равных нет.
Ну ничего, а мы помолимся о их здоровье.
Господь поможет лжецам опомниться.
По наглости составления лжи и дезинфекции западу равных нет.
Ну ничего, а мы помолимся о их здоровье.
Господь поможет лжецам опомниться.
Слава США !
Куёв вам тачку лгбт-шники вонючие!!!
и главное - перекрыть беларусский экспорт через Литву.
этих тварей надо душить.
Буквально несколько дней назад предположил, что пшеков ждёт наплыв мигрантов, как и проебалтов... И вот... :)))
Германии стОит тоже приготовиться... Пшеки к ним будут "новых европейцев" перекидывать, у курррваляндии система отлажена.