В Варшаве заявили о мести Минска за Тимановскую

В Варшаве заявили о мести Минска за Тимановскую
Кристина Тимановская. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Только за последние сутки в Польшу через белорусскую границу проникли 133 беженца

Увеличение в последние дни потока нелегалов через белорусскую границу в страны ЕС там сочли местью Минска за побег в Варшаву легкоатлетки Кристины Тимановской. С таким обвинением выступил сегодня замминистра внутренних дел Польши Мацей Васик, передает Reuters.

Он повторил давно уже звучащий в Старом свете тезис о том, что Минск "ведет гибридную войну с Европейским союзом с помощью нелегальных мигрантов".

"Среди них есть как молодые мужчины, так и женщины с детьми. Белоруссия использует этих мигрантов как живое оружие", – заявил поляк.

Он добавил, что наблюдается рост числа беженцев, что в Варшаве рассматривают как "реакцию на предоставление убежища белорусскому спринтеру".

Польская пограничная охрана сообщила агентству, что задержала группу из 71 нелегала на границе с Белоруссией в ночь со среды на четверг (с 4 на 5 августа) и еще одну группу из 62 человек, в основном иракцев, в среду.

За весь 2020 год на кордоне с соседней Республикой было задержано 122 беженца. В прошлом месяце пограничники перехватили 242 мигранта.

Прибывшие в последнее время нелегалы в большинстве своем являются выходцами из Ирака, но также есть и афганцы.

Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сегодня потребовал от силовиков накрепко закрыть границу, чтобы в Республику не проникли беженцы ни из какой соседней страны.

Напомним, Тимановская прилетела в Варшаву 4 августа. До этого бегунья несколько дней пребывала в дипломатическом представительстве Польши в Токио, где она должна была участвовать в Олимпиаде-2020, в ожидании получения визы этой страны.

В четверг девушка дала пресс-конференцию, где поведала свою версию произошедшего на Играх и сообщила, что готова вернуться на родину, когда там для нее "будет безопасно".

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость291519
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Какие же они наглые лжецы, у которых ещё и смелости нет признать своё бессилие в охране своих границ.
По наглости составления лжи и дезинформации западу равных нет.
Ну ничего, а мы помолимся о их здоровье.
Господь поможет лжецам опомниться.
Гость291519
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Какие же они наглые лжецы, у которых ещё и смелости нет признать своё бессилие в охране своих границ.
По наглости составления лжи и дезинфекции западу равных нет.
Ну ничего, а мы помолимся о их здоровье.
Господь поможет лжецам опомниться.
Васёк Голожопоротько!
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Шаман
Лукашок думает он самый умный и только он знает как делать пакости. Соседи пока лишь мягко отмахиваются от него, как от вонючей мухи. Но если он достанет, его прихлопнут. Перейдут в атаку: начнут хватать его функционеров за границей и те даже без нажима расскажут много на камеру, подключат хакеров, будут глушить инфраструктуру, в итоге забросят реальных диверсантов.
Слышь пуберастик!Лукашок до прошлого года никому пакостей не делал ! Это ему и Беларуси начали делать гадости литхуанци которые влезли двумя ногами в дела чужой страны- соседа! За что боролись <цензура> на то и напоролись! Получай фашист гранату!
Васёк Голожопоротько!
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Гость287110
Давно пора арестовать собственность беларуси за рубежом.
и главное - перекрыть беларусский экспорт через Литву.
этих тварей надо душить.
душать надо таких тварей как ты - полных имбецилов безмозглых у которых вместо головы кость с натянутой на неё кастрюлей или презервативом! которым спокойно не живётся которые гадят под себя и вокруг себя !
Васёк Голожопоротько!
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Гость287110
Слава Украине !
Слава США !
сосало хироям бандерлогам в сосало
Гость287110
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Гость287876
Шаман, Гость287110
Куёв вам тачку лгбт-шники вонючие!!!
Слава Украине !
Слава США !
Гость287876
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Шаман, Гость287110
Куёв вам тачку лгбт-шники вонючие!!!
Гость287110
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Давно пора арестовать собственность беларуси за рубежом.
и главное - перекрыть беларусский экспорт через Литву.
этих тварей надо душить.
Шаман
Пожаловаться Ответить
Лукашок думает он самый умный и только он знает как делать пакости. Соседи пока лишь мягко отмахиваются от него, как от вонючей мухи. Но если он достанет, его прихлопнут. Перейдут в атаку: начнут хватать его функционеров за границей и те даже без нажима расскажут много на камеру, подключат хакеров, будут глушить инфраструктуру, в итоге забросят реальных диверсантов.
Гость287876
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"За весь 2020 год на кордоне с соседней Республикой было задержано 122 беженца. В прошлом месяце пограничники перехватили 242 мигранта." -
Буквально несколько дней назад предположил, что пшеков ждёт наплыв мигрантов, как и проебалтов... И вот... :)))
Германии стОит тоже приготовиться... Пшеки к ним будут "новых европейцев" перекидывать, у курррваляндии система отлажена.
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