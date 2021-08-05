Зеленский переложил на Путина провал в вопросе разрешения конфликта в Донбассе

Зеленский переложил на Путина провал в вопросе разрешения конфликта в Донбассе
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украинский лидер посоветовал жителям мятежного региона перестать "жить иллюзиями"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все для возвращения под юрисдикцию Киева территорий Донбасса, неподконтрольных постмайданным властям, и установления мира в стране, однако 90% успеха в этом вопросе зависит от лидера РФ Владимира Путина. Об этом он поведал в интервью пропагандистского телеканала "Дом".

"Увы, не все от меня зависит. Я считаю, и президент Российской Федерации знает мое мнение, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, деоккупации наших территорий, зависит от одного человека…", – признался глава Незалежной.

По его словам, это должны понимать жители шахтерского края и не "жить какими-то иллюзиями".

С его точки зрения, тот факт, что в некоторых районах Донецкой и Луганской областей на линии разграничения с ДНР и ЛНР закрыты КПП для въезда и выезда местного населения, подтверждает якобы нежелание именно Москвы выполнять минские соглашения.

Ранее в этом же интервью Владимир Александрович объявил, что Донбасс никогда не станет "русской территорией" и не будет развиваться в отрыве от Киева. По его словам, поддерживающие РФ граждане совершают большую ошибку, продолжая жить на своей земле. И посоветовал им уезжать.

В ответ на данный спич представитель МИД России Мария Захарова предложила Зеленскому с такой же просьбой обратиться к тем украинцам, кто желает вступления соборной в ЕС и НАТО. Она считает, что президент Республики "кидает в людей камень раздора", чем и "добивает страну".

Источник: Дом ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Васёк Голожопоротько!
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шут гороховый!Из бродячего цирка!Ничего от него не зависит потому что от клоуна в шапито ничего не зависит!
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