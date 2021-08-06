Ссора с начальством грозит Незалежной революцией

Бывший украинский парламентарий, лидер партии "НАШИ" Евгений Мураев высказался о роли Соединенных Штатов на Украине. Именно последние, указал экс-депутат Рады, возглавляют внешнее управление Незалежной.

По словам Мураева, в случае американо-украинского конфликта Белый дом нанесет фатальный удар по экономике: на Украине имеется обширная сеть влияния в государственных структурах, включая Раду и кабмин, Национальный банк и правоохранительные органы.

Более того, продолжил политик, Штаты держат под контролем Специализированную антикоррупционную прокуратуру с антикоррупционным управлением (НАБУ).

"Теперь они отбирают всех специалистов в судебную власть. То есть фактически управляют нашей страной с помощью своих "экспертов", формирующих власть", – указал Мураев.

Он добавил, что Незалежная находится в зависимом положении от МВФ. Если инвесторы решат выйти из облигаций госзайма, страна столкнется с дефолтом, и все социальные выплаты, включая пенсии, окажутся мизерными.

"По четыре доллара. Миллионы выйдут на улицы. Все товары взлетят в цене", – сообщил политик.

Мураев также отметил, что ультимативные заявления украинских властей с напускной жесткостью выглядят "глупыми и смешными", учитывая то, под каким давлением находится администрация Незалежной.

"Украинская власть – как та обезьяна с гранатой, которая не понимает, что происходит. Результат того, где мы сейчас находимся – следствие действий наших президентов и правительств", – добавил Мураев.

Ранее лидер партии "НАШИ" заявил, что Зеленский воспользовался доверчивостью населения и обманул граждан, так и не сдержав данных обещаний.