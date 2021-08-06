NI назвал сделку Германии и США по "Северному потоку - 2" неприличной и стыдной

NI назвал сделку Германии и США по "Северному потоку - 2" неприличной и стыдной
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Украина окажется единственной страной под угрозой из-за газопровода, уверен эксперт

"Северный поток – 2" не несет никакой опасности для Европы. Однако решение Германии пойти на сделку с США по проекту неприличное и стыдное. Такое мнение выразил обозреватель The National Interest Лэнс Брэдли. 

Договоренности Берлина и Вашингтона нанесли репутационный удар по коллективному Брюсселю и могут негативно и дальше отражаться на ЕС в этом плане. Журналист обвинил Германию в том, что она зависит от США и предпочла мнение Джо Байдена интересам Центральной и Восточной Европы. Берлин, по мнению обозревателя, должен был посоветоваться с другими странами по этому вопросу. Немцы лишь доказали мнение Москвы о том, что Европа разобщена. 

Также Брэдли негодует из-за того, что немцы поступились ценностями ЕС: вместо решительных действий против "агрессии" России Германия ограничилась лишь громкими словами. 

При этом журналист подчеркивает, что, например, Эстония, Финляндия и Болгария, которые получают лишь российское топливо, не будут больше переживать из-за возможных перебоев в поставках газа благодаря "Северному потоку – 2". Да и остальная Европа не будет испытывать проблем. Однако из-за сделки доверие к ЕС будет подорвано. На примере Германии противники евроинтеграции смогут указать на то, почему сотрудничество с ЕС невыгодно странам. Да и курс к отказу от углеводородов тоже ставится под сомнение. 

Однако самая большая катастрофа, которая грозит из-за сделки Берлина и Вашингтона, ждет Украину, считает Брэдли. Журналист отмечает, что Незалежная пострадает экономически – Россия пытается обойти украинский транзит из-за ненадежности партнеров. К тому же, Москва, по его словам, может использовать трубу в качестве инструмента давления на Киев. Германия, как полагает Брэдли, прекрасно это понимала, однако сочла лишь сопутствующим ущербом. 

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Громкие слова про ЕС. Вот только большинство стран ЕС против СП-2, а Меркель дальновидная и все сделала сама для своего народа. Раскола ЕС не будет, так как многие страны Евро уважают больше чем доллар. Кстати Россия и Китай избавляются от доллара в пользу ЕВРО. Так что, этот журналюга глупый и без логичный.
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