Украина окажется единственной страной под угрозой из-за газопровода, уверен эксперт

"Северный поток – 2" не несет никакой опасности для Европы. Однако решение Германии пойти на сделку с США по проекту неприличное и стыдное. Такое мнение выразил обозреватель The National Interest Лэнс Брэдли.

Договоренности Берлина и Вашингтона нанесли репутационный удар по коллективному Брюсселю и могут негативно и дальше отражаться на ЕС в этом плане. Журналист обвинил Германию в том, что она зависит от США и предпочла мнение Джо Байдена интересам Центральной и Восточной Европы. Берлин, по мнению обозревателя, должен был посоветоваться с другими странами по этому вопросу. Немцы лишь доказали мнение Москвы о том, что Европа разобщена.

Также Брэдли негодует из-за того, что немцы поступились ценностями ЕС: вместо решительных действий против "агрессии" России Германия ограничилась лишь громкими словами.

При этом журналист подчеркивает, что, например, Эстония, Финляндия и Болгария, которые получают лишь российское топливо, не будут больше переживать из-за возможных перебоев в поставках газа благодаря "Северному потоку – 2". Да и остальная Европа не будет испытывать проблем. Однако из-за сделки доверие к ЕС будет подорвано. На примере Германии противники евроинтеграции смогут указать на то, почему сотрудничество с ЕС невыгодно странам. Да и курс к отказу от углеводородов тоже ставится под сомнение.

Однако самая большая катастрофа, которая грозит из-за сделки Берлина и Вашингтона, ждет Украину, считает Брэдли. Журналист отмечает, что Незалежная пострадает экономически – Россия пытается обойти украинский транзит из-за ненадежности партнеров. К тому же, Москва, по его словам, может использовать трубу в качестве инструмента давления на Киев. Германия, как полагает Брэдли, прекрасно это понимала, однако сочла лишь сопутствующим ущербом.