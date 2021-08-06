Украинцы вызвали сочувствие из-за цинизма Зеленского

Украинцы вызвали сочувствие из-за цинизма Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Крыму призвали Киев рассказать всю правду жителям Незалежной

Попытка президента Украины Владимира Зеленского задобрить население своей страны обещаниями, что Россия еще будет проливать слезы из-за Крыма, вызывает лишь сожаление, что украинским гражданам так не повезло с властью. По мнению главы комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, лучше бы руководство в Киеве предпринимало усилия по улучшению благосостояния украинцев, чем кормило его байками о проблемах в соседней стране.

"Мы относимся к народу Украины с глубоким сочувствием, так как ему опять достался президент, который не выполнил ни одного своего перевыборного обещания",

– отметил Гемпель в комментарии РИА "Новости". По его словам, Крым сейчас развивается и преображается так бурно, как никогда. Поэтому заявления Зеленского о том, что РФ еще будет оплакивать свои действия на полуострове, являются нелогичными и циничными.

"Это Украина пусть оплакивает свою безграмотную политику, которая ведет страну в пропасть",

– приводит Общественная служба новостей мнение крымского парламентария.

Ранее Зеленский в интервью каналу "Дом" заявил, что Крым никогда не станет русским, потому что россияне никогда не полюбят местный колорит так, как он сам и другие украинцы. Также глава Незалежной заверил зрителей, что и Донбасс не станет русской территорией. При этом предложил жителям ЛНР и ДНР, которых не устраивает политика Киева, просто переехать в соседнюю страну.

Накануне в Верховную раду поступил законопроект о правосудии переходного периода в Донбассе и Крыму. Ранее этот документ уже одобрило правительство Незалежной. 

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Крымский татарин
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То,что Крым сейчас преображается так бурно,как никогда-это чистая правда.Но правда и то,что эти "преобразители Крыма",похоже Крым совсем не любят.Вывод такой делаю,глядя как они уничтожают массовой застройкой все Крымские заповедники и места культурного наследия(после 2014года исключенные из ЮНЕСКО этим застройщикам на радость).А посмотрите что они делают с Севастополем-в "Херсонесе Таврическом" идет строительство гостинично-апартаментных высоток,вместо обещанного "археологического кластера",а Балаклаву вообще по сути уничтожат "яхтенной мариной" с канатной дорогой до крепости Чембало.
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