План Литвы против Лукашенко провалился

План Литвы против Лукашенко провалился
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com
Минск побил Вильнюс его же оружием

В борьбе против Белоруссии Литва изначально заняла лидирующие позиции: она приняла у себя главного оппонента Александра Лукашенко Светлану Тихановскую, инициировала создание международного трибунала по руководству Белоруссии по примеру Югославии. Но в итоге Минск сумел обратить ситуацию против Вильнюса, испортив его репутацию на международной арене и создав раскол внутри республики.

По оценке экспертов, Лукашенко мастерски разыграл миграционную карту. Раньше белорусские пограничники благодаря финансированию со стороны ЕС ставили жесткий заслон против проникновения в ЕС со своей территории нелегалов, наркотиков и оружия. После введения западных санкций в Минске сочли невыгодным держать усиленную защиту европейских рубежей.

В итоге в Литву устремились тысячи мигрантов из арабских стран, и в республике начались проблемы. Местные жители недовольны соседством с лагерями беженцев. Мигранты устраивают бунты, требуя вернуть им свободу. В политической элите Литвы тоже раскол: одни настаивают на переговорах с Минском, другие – на более жестких санкциях. На фоне проблем из-за коронавируса ситуация грозит перерасти в серьезный политический кризис, считает литовский журналист Мариус Радаускас.

При этом Лукашенко смог обернуть планы Вильнюса против самих прибалтов. Власти республики хотели примерить на себя корону главного борца за права человека в Европе. Но столкнувшись с наплывом мигрантов, начали делать непопулярные шаги: применять силу против беженцев, содержащихся в лагерях и отловленных на границе.  

"Вильнюс вынужден идти против господствующей на Западе мигрантофильской идеологии, и скоро от навязываемого литовским правящим классом Западу образа себя как убежденных борцов за права человека ничего не останется",

– приводит "Страна" мнение эксперта по странам Балтии Александра Носовича.

Ранее на литовско-белорусской границе был до смерти забит гражданин Ирака, пытавшийся нелегально проникнуть в Литву. После этого Лукашенко распорядился усилить охрану границ, чтобы помешать массовому выдворению мигрантов из Литвы обратно в Белоруссию. Причем эксперты полагают, что таким способом белорусские власти ограждают себя и от прибытия сил, нацеленных на раскачивание ситуации в республике. Есть данные, что США планируют устроить в сентябре новую попытку госпереворота в Минске.

Источник: Страна
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость291146
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Гость404
Тут ещё и Россия в организации этого мигрантского кризиса участие приняла в части организации процесса на стороне Ирака через контакты Пригожина. И русские думают, что с них как с гуся вода, поскольку в случае шухера всё можно списать на белорусскую сторону
ГостьСС, а ты как думал? Именно так - Пригожину - деньги, лабусам - мигранты.
И все, кроме лабусов - довольны. Это же здорово!
Гость287859
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Мне лично плевать на проблемы Европы и Прибалтике. За то <цензура>, которое они для РФ сделали, я бы вообще им прямой коридор для беженцев сделал. А сейчас они воют, мол обижают их. Если они нас на бабки санкциями ставят, то это нормально, если ми проблем подкидывают - это другое. Это караул, хулиганы зрения лишают. Не надо ждать от кого либо добра если ты его убить был готов и всё для этого делал. Ответка будет всегда. А то терпил нашли, думаю скоро и у РФ терпение иссякнет. И опять во всё будет РФ виновата.... Какие же европейцы, прибалты и ляхи гнилые внутри.
Гость404
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ГостьСС
Отстойным заголовком Утро подтвердило слова Лукашенко, что мигрантский кризис на литовской границе-его рук дело. Литва по закону возвращает мигрантов в страну, которая их пропустила через свою границу. Это план против Лукашенко или работа по своему закону? Статья на уровне баба бабе сказала.
Тут ещё и Россия в организации этого мигрантского кризиса участие приняла в части организации процесса на стороне Ирака через контакты Пригожина. И русские думают, что с них как с гуся вода, поскольку в случае шухера всё можно списать на белорусскую сторону
ГостьАндрей
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Гость283783
А че делать этим мигрантам в Беларуси? Они хотят в ЕС!
А чего они летели в Белоруссию а не сразу в ЕС? На <цензура> почитал, как два судмедэксперта рассказывают про фальшивый труп из фильма. Прокол за проколом. Даже тампон прикладывают не к подключичной вене, а над ключицей. Обрабатывают сухую рану средством для обработки рук, а не ран. Приколисты. Викторов, читай про Белоруссию на нормальных белорусских сайтах. Пропагандой умных не купишь.
Шаман
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Если США захотят доставить боевиков в РБ, то они придут из Ирака и прилетят на БелАвиа. Лукашенко сам себе вырыл яму. Усатый идиот разбросал достаточно граблей, чтоб каждый шаг приносил удар по лбу.
ГостьСС
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Отстойным заголовком Утро подтвердило слова Лукашенко, что мигрантский кризис на литовской границе-его рук дело. Литва по закону возвращает мигрантов в страну, которая их пропустила через свою границу. Это план против Лукашенко или работа по своему закону? Статья на уровне баба бабе сказала.
Гость283783
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А че делать этим мигрантам в Беларуси? Они хотят в ЕС!
ГостьБ, другой
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Колян откопал на помойке новые источники жидкого <цензура>. За вчерашний день литовцы задержали двух иракцев, а вернули в Белоруссию больше сотни. Из Минска в Багдад самолеты летают, а из Ирака в Минск-нет. Фуфлыжники сварганили фальшивое кино про убитого. Раньше было видео, как бел. пограничники ведут иракцев на литовскую границу. Сегодня есть новое - литовцы выдворили иракцев на нейтральную полосу, а белорусы щитами <цензура> из назад. Заварил кашу Лукашенко, теперь самому придется расхлебывать.
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