Минск побил Вильнюс его же оружием

В борьбе против Белоруссии Литва изначально заняла лидирующие позиции: она приняла у себя главного оппонента Александра Лукашенко Светлану Тихановскую, инициировала создание международного трибунала по руководству Белоруссии по примеру Югославии. Но в итоге Минск сумел обратить ситуацию против Вильнюса, испортив его репутацию на международной арене и создав раскол внутри республики.

По оценке экспертов, Лукашенко мастерски разыграл миграционную карту. Раньше белорусские пограничники благодаря финансированию со стороны ЕС ставили жесткий заслон против проникновения в ЕС со своей территории нелегалов, наркотиков и оружия. После введения западных санкций в Минске сочли невыгодным держать усиленную защиту европейских рубежей.

В итоге в Литву устремились тысячи мигрантов из арабских стран, и в республике начались проблемы. Местные жители недовольны соседством с лагерями беженцев. Мигранты устраивают бунты, требуя вернуть им свободу. В политической элите Литвы тоже раскол: одни настаивают на переговорах с Минском, другие – на более жестких санкциях. На фоне проблем из-за коронавируса ситуация грозит перерасти в серьезный политический кризис, считает литовский журналист Мариус Радаускас.

При этом Лукашенко смог обернуть планы Вильнюса против самих прибалтов. Власти республики хотели примерить на себя корону главного борца за права человека в Европе. Но столкнувшись с наплывом мигрантов, начали делать непопулярные шаги: применять силу против беженцев, содержащихся в лагерях и отловленных на границе.

"Вильнюс вынужден идти против господствующей на Западе мигрантофильской идеологии, и скоро от навязываемого литовским правящим классом Западу образа себя как убежденных борцов за права человека ничего не останется",

– приводит "Страна" мнение эксперта по странам Балтии Александра Носовича.

Ранее на литовско-белорусской границе был до смерти забит гражданин Ирака, пытавшийся нелегально проникнуть в Литву. После этого Лукашенко распорядился усилить охрану границ, чтобы помешать массовому выдворению мигрантов из Литвы обратно в Белоруссию. Причем эксперты полагают, что таким способом белорусские власти ограждают себя и от прибытия сил, нацеленных на раскачивание ситуации в республике. Есть данные, что США планируют устроить в сентябре новую попытку госпереворота в Минске.