Шойгу вспомнил анекдот о фонтане после интервью Зеленского

Шойгу вспомнил анекдот о фонтане после интервью Зеленского
Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Одесский народный фольклор отлично подошел для описания ситуации с Крымом

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым всегда будет украинским, напомнили министру обороны России Сергею Шойгу старый одесский анекдот.

"Приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет",

– посмеялся глава Минобороны РФ. По его мнению, это отлично иллюстрирует ситуацию с Крымом: власти в Незалежной меняются, а полуостров был и остается российским.

Ранее украинский лидер заявил, что Крым никогда не станет русским, поскольку только украинцы любят эту землю и ценят местный колорит. Аналогичного мнения он придерживается и по поводу Донбасса. При этом людям, которые недовольны властью Киева, Зеленский рекомендовал незамедлительно уезжать в Россию. Эти  высказывания заставили крымчан посочувствовать украинцам, вынужденным жить под таким руководством.

Ранее СБУ предписала Шойгу явиться в Киев на допрос. Эта история вызвала массу шуток в адрес украинской стороны.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

гость
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Гость287110 бандероnидap решил cepaнyть в тырнет, за какло сайты его дерут жестко, сюда гадит, чмо.
Гость287110
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Гость283783
Поняв смысл наоборот,хохлы могут такой анекдот в свою пользу обернуть.Это как в 2014 году,после воссоединения Крыма,байкер Залтастанов не подумав сморозил чушь,хохляцкой пропоганде на радость(про бабушек и дедушек,которые не умирали из-за того,что Крым был украинским.А теперь Крым российский и мол,потому онсете перт все могут смело помирать)...
байкер ЗалдоСРАНов
Гость283783
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Извиняюсь,Потому "онсете перт"-читать ОНИ ТЕПЕРЬ.(телефон исказил).
Гость283783
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Поняв смысл наоборот,хохлы могут такой анекдот в свою пользу обернуть.Это как в 2014 году,после воссоединения Крыма,байкер Залтастанов не подумав сморозил чушь,хохляцкой пропоганде на радость(про бабушек и дедушек,которые не умирали из-за того,что Крым был украинским.А теперь Крым российский и мол,потому онсете перт все могут смело помирать)...
Гость287110
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чуркобес-министр обороны :)
Шаман
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Вспомнил новый анекдот: один не служивший в армии табуреточник как то стал министром обороны, а потом генералы пошутили, что пришли боевики, и он скинул форму и побежал делать табуретки. Больше министром он не был.
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