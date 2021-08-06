Одесский народный фольклор отлично подошел для описания ситуации с Крымом

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым всегда будет украинским, напомнили министру обороны России Сергею Шойгу старый одесский анекдот.

"Приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет",

– посмеялся глава Минобороны РФ. По его мнению, это отлично иллюстрирует ситуацию с Крымом: власти в Незалежной меняются, а полуостров был и остается российским.

Ранее украинский лидер заявил, что Крым никогда не станет русским, поскольку только украинцы любят эту землю и ценят местный колорит. Аналогичного мнения он придерживается и по поводу Донбасса. При этом людям, которые недовольны властью Киева, Зеленский рекомендовал незамедлительно уезжать в Россию. Эти высказывания заставили крымчан посочувствовать украинцам, вынужденным жить под таким руководством.

Ранее СБУ предписала Шойгу явиться в Киев на допрос. Эта история вызвала массу шуток в адрес украинской стороны.