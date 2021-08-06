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32 государства подтвердили свое участие в предстоящем саммите "Крымская платформа". Соответствующее заявление сделал накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По словам главы украинского МИД, недавно еще одна страна подтвердила участие в саммите. Об этом министр рассказал на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
Как утверждает Кулеба, "все только начинается", о чем министр сообщил в Сети.
Ранее замглавы украинского МИД Эмине Джапарова заявила, что у государства нет средств на ежегодное проведение "Крымской платформы".
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