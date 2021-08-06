32 страны решили поучаствовать в "Крымской платформе" - Кулеба

Министр заявил, что "все только начинается"

32 государства подтвердили свое участие в предстоящем саммите "Крымская платформа". Соответствующее заявление сделал накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы украинского МИД, недавно еще одна страна подтвердила участие в саммите. Об этом министр рассказал на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Как утверждает Кулеба, "все только начинается", о чем министр сообщил в Сети.

Ранее замглавы украинского МИД Эмине Джапарова заявила, что у государства нет средств на ежегодное проведение "Крымской платформы".

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Антиxу#лoпутин
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Гость283783
А в чем вообще смысл этой "Крымской платформы"? Собраться,посидеть и потравить анекдоты?
Смысл в том что бы выгнать рос оккупанта из Крыма?
Гость из Крыма
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А что толку, что 32 страны? Денег все равно не дадут, и Крым не видать вам как своих ушей! Не тешьте себя пустой надеждой, бандерлоги.
Гость283783
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А в чем вообще смысл этой "Крымской платформы"? Собраться,посидеть и потравить анекдоты?
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