Министр заявил, что "все только начинается"

32 государства подтвердили свое участие в предстоящем саммите "Крымская платформа". Соответствующее заявление сделал накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы украинского МИД, недавно еще одна страна подтвердила участие в саммите. Об этом министр рассказал на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Как утверждает Кулеба, "все только начинается", о чем министр сообщил в Сети.

Ранее замглавы украинского МИД Эмине Джапарова заявила, что у государства нет средств на ежегодное проведение "Крымской платформы".