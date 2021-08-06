Саакашвили обещал грузинам хорошие отношения с Россией после своего возвращения

При этом в добрые намерения Москвы политик по-прежнему не верит

Грузинам, которые хотят восстановления дружеских связей с Россией, осталось ждать недолго. Главное – поддержать на местных выборах в октябре "правильную" партию, а именно – созданное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение". Об этом заявил сам политик, обосновавшийся пока на Украине.

По словам Саакашвили, к выборам, которые назначены в Грузии на 2 октября 2021 года, он непременно вернется на родину и тут же начнет бороться за интересы простых грузин.

"Мы пойдем до конца в деле освобождения Грузии, после чего наладим отношения со всеми соседями",

– пообещал Саакашвили, подтвердив, что восстановление отношений с Москвой – в приоритете. Он пояснил, что, несмотря на желание России видеть Грузию бедной страной, охваченной хаосом, он не настроен на конфронтацию и уверен, что у него получится укрепить партнерство с РФ.

"Россия боится не меня, а связанных со мной успехов и развития Грузии",

– приводит "Взгляд" слова Саакашвили.

Михаил Саакашвили заочно приговорен грузинским судом к трем годам лишения свободы за помилование сотрудников МВД, причастных к убийству, а также к шести годам тюрьмы по делу о нападении на депутата Валерия Гелашвили. В настоящее время он занимает пост главы исполкома реформ на Украине, в том числе выдвигает инициативы, которые должны помочь Незалежной преодолеть потери из-за "Северного потока-2". Созданная им партия "Единое национальное движение" считается в Грузии оппозиционной.

Ранее оппозиционный "Альянс патриотов Грузии" обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи.