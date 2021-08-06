Саакашвили обещал грузинам хорошие отношения с Россией после своего возвращения

Саакашвили обещал грузинам хорошие отношения с Россией после своего возвращения
Михаил Саакашвили. Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
При этом в добрые намерения Москвы политик по-прежнему не верит

Грузинам, которые хотят восстановления дружеских связей с Россией, осталось ждать недолго. Главное – поддержать на местных выборах в октябре "правильную" партию, а именно – созданное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение". Об этом заявил сам политик, обосновавшийся пока на Украине.

По словам Саакашвили, к выборам, которые назначены в Грузии на 2 октября 2021 года, он непременно вернется на родину и тут же начнет бороться за интересы простых грузин.

"Мы пойдем до конца в деле освобождения Грузии, после чего наладим отношения со всеми соседями",

– пообещал Саакашвили, подтвердив, что восстановление отношений с Москвой – в приоритете. Он пояснил, что, несмотря на желание России видеть Грузию бедной страной, охваченной хаосом, он не настроен на конфронтацию и уверен, что у него получится укрепить партнерство с РФ.

"Россия боится не меня, а связанных со мной успехов и развития Грузии",

– приводит "Взгляд" слова Саакашвили.

Михаил Саакашвили заочно приговорен грузинским судом к трем годам лишения свободы за помилование сотрудников МВД, причастных к убийству, а также к шести годам тюрьмы по делу о нападении на депутата Валерия Гелашвили. В настоящее время он занимает пост главы исполкома реформ на Украине, в том числе выдвигает инициативы, которые должны помочь Незалежной преодолеть потери из-за "Северного потока-2". Созданная им партия "Единое национальное движение" считается в Грузии оппозиционной.

Ранее оппозиционный "Альянс патриотов Грузии" обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи.

Источник: Взгляд
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость291919
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Гость287110 грузинокаклоупырь ты дол6оё6 конченый, просто даун. Пишы исчо, уё6ок!
Гость287907
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Гость283783
Гость287110,не плохо,это по-твоему как грузины в многоэтажных домах дровами отапливаются и электричество из окна в окно с помощью переноски тянут?
У вас каждый десятый ходит <цензура> в сортир на улице и ничего ?
Настоящий ОДЕССИТ
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Опять полнокровный хохол лезет в чужую страну. До чего же хохлоебы настырные.
Гость283783
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Гость287110,не плохо,это по-твоему как грузины в многоэтажных домах дровами отапливаются и электричество из окна в окно с помощью переноски тянут?
Гость291678
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В этот раз Мише придется не только жевать свой галстук, но и просунув его в рот, вытащить из ж...пы. Миша, такой фокус наверняка привлечет внимание Путина!
Гость291191
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Гость287110
а в Грузии кстати очень не плохо. не зря россияне туда полюбили ездить и прокляли свой краснодарский край
с баблом везде хорошо
особенно среди прислуживающих нищебродов
Гость291289
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Если галстук при Путине в прямом эфире сожрет, думаю отношения наладятся, на время ржача в студии
Гость291352
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Треп, пустой треп. Как дорвется до власти если дорвется все будет по старому то есть очень плохо, во первых фигура он не самостоятельная и что скажет дядя Сэм то и будет делать, единственно видно что остались тяжелые воспоминания после съеденного галстука которые прояснили немного его мозги.
Гость291289
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Гость287110
а в Грузии кстати очень не плохо. не зря россияне туда полюбили ездить и прокляли свой краснодарский край
Был там, в 2020, любое отклонение от туристического маршруто и это самое "очень не плохо" может превратиться в "очень плохо" или "ваще за#бись", тут как повезет
Гость287110
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а в Грузии кстати очень не плохо. не зря россияне туда полюбили ездить и прокляли свой краснодарский край
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