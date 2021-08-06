Ультраправые японцы готовятся к протестам против РФ - посольство

Ультраправые японцы готовятся к протестам против РФ - посольство
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Находящихся в стране россиян просят проявлять бдительность

Посольство РФ в Японии сообщило, что в стране готовятся акции с участием местного ультраправого движения. Она пройдет 9 августа. Событие приурочено к 76-летию со дня окончания военного конфликта Советского Союза с милитаристской Японией.

В диппредставительстве также отметили, что информация поступила от правоохранительных органов Японии. Ультраправые выбрали местом проведения акции район российского посольства, а также торгового представительства и генеральных консульств Российской Федерации в трех японских городах.

Российские дипломаты призвали граждан РФ, находящихся на территории Японии, проявлять крайнюю бдительность и осторожность во избежание инцидентов. 

Стоит отметить, что японские националисты периодически устраивают массовые шествия у диппредставительств РФ в значимые для страны даты – к примеру, в День северных территорий, как японская сторона именует российские Южные Курилы, а также день вступления Советского союза в войну против Японии.

Советско-японская война началась 9 августа с Маньчжурской стратегической операции, в рамках которой Красная армия осуществила наступление на японские силы, освободив северо-восток Китая, Маньчжурию, север Кореи, юг Сахалина и Курилы. Операция была завершена 2 сентября в этот день состоялось подписание акта о капитуляции Японии.

Ранее японские эксперты заявили, что российская сторона позволяет себе слишком много вольностей на Курильских островах, а прошлый глава кабмина Синдзо Абэ совершил серьезные промахи в отношениях с Москвой, не урегулировав вопрос по поводу "северных территорий". Поводом для раздражения стали слова Мишустина о том, что Курилы могут стать свободной таможенной территорией.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Это не государственная политика Японии. Там есть дружина под руководством нудиста Сосихуй. Вот он и пытается привлечь в партнеры новеньких)
Гость291289
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Гость283783
А разтатуированные "Якудза" с канатом в заднице будут там участвовать?
И Сейлор Мун с подружками-лизбиянками
Гость283783
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А разтатуированные "Якудза" с канатом в заднице будут там участвовать?
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