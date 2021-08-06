"Вызовите санитаров": в России оценили слова украинки о "стыривании" русского языка

"Вызовите санитаров": в России оценили слова украинки о "стыривании" русского языка
Фото: Aziz Karimov / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Общественнице порекомендовали отправиться в лечебницу

Российские интернет-пользователи пришли в возмущение после заявления украинской писательницы Ларисы Ницой о том, что население Незалежной смеет использовать русский язык, который, по ее словам, правильно называть "московским". Подобная трактовка в глазах женщины является единственно правильной с исторической точки зрения.

Ницой ранее заявила, что давно призывает считать РФ "Московией", а язык – "московским". Более того, украинцам необходимо отвесить "пендель", чтобы они перешли на мову. 

"Потому что русский язык – наше название. Он у нас стырен", – высказалась Ницой в эфире канала "Украина 24".

Слова Ницой с крайним возмущением восприняли российские интернет-пользователи.

"Вызовите санитаров ей на дом. Пусть им расскажет о истории языков. Думаю, ее внимательно выслушают!", "Мелкий, глуповатый троллинг стал у них визитной карточкой", "Такое впечатление, что на Украине всех психбольных выпустили из больницы и еще прислали", "Весь сброс собрался там", "Зачем писать статьи о какой-то умалишенной женщине", – пишут пользователи в комментариях под публикацией РИА Новости.

Ницой также заявила во время телеэфире на "Украине 24", что поражена и возмущена засильем "московского языка" на местном телевидении, радио, в общественно-политических кругах и бытовом общении. Писательница не сомневается, что украинские граждане не нуждаются в русском языке, и продолжают общаться друг с другом на нем лишь по устоявшейся привычке.

Источник: Украина 24 ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость291542
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Гость290364
очевидно соль
Английскую или карлсбадскую.Вот и с того их и полощет
Гость290364
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Настоящий ОДЕССИТ
Да что они там пьют и жрут....
очевидно соль
Настоящий ОДЕССИТ
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Да что они там пьют и жрут....
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