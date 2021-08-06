Общественнице порекомендовали отправиться в лечебницу

Российские интернет-пользователи пришли в возмущение после заявления украинской писательницы Ларисы Ницой о том, что население Незалежной смеет использовать русский язык, который, по ее словам, правильно называть "московским". Подобная трактовка в глазах женщины является единственно правильной с исторической точки зрения.

Ницой ранее заявила, что давно призывает считать РФ "Московией", а язык – "московским". Более того, украинцам необходимо отвесить "пендель", чтобы они перешли на мову.

"Потому что русский язык – наше название. Он у нас стырен", – высказалась Ницой в эфире канала "Украина 24".

Слова Ницой с крайним возмущением восприняли российские интернет-пользователи.

"Вызовите санитаров ей на дом. Пусть им расскажет о истории языков. Думаю, ее внимательно выслушают!", "Мелкий, глуповатый троллинг стал у них визитной карточкой", "Такое впечатление, что на Украине всех психбольных выпустили из больницы и еще прислали", "Весь сброс собрался там", "Зачем писать статьи о какой-то умалишенной женщине", – пишут пользователи в комментариях под публикацией РИА Новости.

Ницой также заявила во время телеэфире на "Украине 24", что поражена и возмущена засильем "московского языка" на местном телевидении, радио, в общественно-политических кругах и бытовом общении. Писательница не сомневается, что украинские граждане не нуждаются в русском языке, и продолжают общаться друг с другом на нем лишь по устоявшейся привычке.