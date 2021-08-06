Жириновский подкинул Лукашенко новую идею против Литвы и Польши

Жириновский подкинул Лукашенко новую идею против Литвы и Польши
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Возможности Минска в противостоянии с европейцами далеко не исчерпаны

Организовать особый железнодорожный маршрут Кабул – Брест посоветовал лидер ЛДПР Владимир Жириновский президенту Белоруссии Александру Лукашенко. По мнению опытного российского политика, такой поезд будет востребован сотнями тысяч афганцев, которые готовы перебраться на Запад в поисках лучшей доли.

"По правилам ЕС ни Варшава, ни Вильнюс не имеют права отказать им в проходе на свою территорию, они обязаны их приютить. Посмотрим, будут ли поляки и литовцы рады этому",

– написал Жириновский в своем телеграм-канале. По его мнению, эта мера станет дополнительным ответом Минска на провокации европейских соседей республики, передает "Свободная пресса".

Ранее стало известно, что за последнее время значительно выросло число авиарейсов из Багдада в Минск. При этом власти Литвы жалуются на возросшее количество нелегалов, которые пробираются с территории Белоруссии с целью получить убежище и работу в ЕС.

По оценке экспертов, Лукашенко мастерски обыграл Вильнюс его же картами. После того, как в Литве стали избивать мигрантов и подавлять бунты с помощью водометов и слезоточивого газа, репутация республики как борца за права человека оказалась разрушена.

Источник: Телеграм-канал
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость286244
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Главное что-бы пасажыры Кабул – Брест не захотели в Москве выйти.
Настоящий ОДЕССИТ
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Демократический подход к мигрантам. ШпротоЛандия богатая....приютит всех.)
Гость291685
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забирайте и дальше беженцев=предателей своих ближневосточных стран-вместо того что бы мочить запад у себя они рвутся в ес но не гадить а "процветать"
Гость404
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Жириновский знатно стебётся над ним
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