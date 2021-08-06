Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Каким будет курс рубля к концу лета: прогноз эксперта
Организовать особый железнодорожный маршрут Кабул – Брест посоветовал лидер ЛДПР Владимир Жириновский президенту Белоруссии Александру Лукашенко. По мнению опытного российского политика, такой поезд будет востребован сотнями тысяч афганцев, которые готовы перебраться на Запад в поисках лучшей доли.
"По правилам ЕС ни Варшава, ни Вильнюс не имеют права отказать им в проходе на свою территорию, они обязаны их приютить. Посмотрим, будут ли поляки и литовцы рады этому",
– написал Жириновский в своем телеграм-канале. По его мнению, эта мера станет дополнительным ответом Минска на провокации европейских соседей республики, передает "Свободная пресса".
Ранее стало известно, что за последнее время значительно выросло число авиарейсов из Багдада в Минск. При этом власти Литвы жалуются на возросшее количество нелегалов, которые пробираются с территории Белоруссии с целью получить убежище и работу в ЕС.
По оценке экспертов, Лукашенко мастерски обыграл Вильнюс его же картами. После того, как в Литве стали избивать мигрантов и подавлять бунты с помощью водометов и слезоточивого газа, репутация республики как борца за права человека оказалась разрушена.
Одесский народный фольклор отлично подошел для описания ситуации с Крымом
Только за последние сутки в Польшу через белорусскую границу проникли 133 беженца