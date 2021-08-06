Нарушение закона о мове языковый омбудсмен приравнял к угрозе национальной безопасности Незалежной

Всем гражданам Незалежной, кто выступает против тотальной украинизации в стране, предложено паковать чемоданы и покинуть пределы родины. С данным призывом выступил уполномоченный по защите госязыка республики Тарас Кремень в эфире местного "Четвертого канала", сообщает "Страна.ua".

Таким образом главный смотрящий за мовой ответил на недавнее высказывание известного украинского детского врача и телеведущего Евгения Комаровского, который жестко раскритиковал языковое законодательство Незалежной.

Пан Кремень, приравнял угрозу украинскому языку с угрозой национальной безопасности Украины. По его мнению, язык является "своеобразным кодом нации", а использование мовы во всех сферах жизни можно считать данью уважения целому народу.

Противникам украинизации омбудсмен посоветовал покинуть соборную.

"Кого не устраивает уполномоченный, закон о языке, украинское государство - пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, где вы будете чувствовать себя комфортно", – подчеркнул пан Кремень.

Своим спичем чиновник выступил прямо в унисон с президентом Украины Владимиром Зеленским, который накануне также указал "на дверь" тем жителям Донбасса, которые считают себя русскими и поддерживают Россию.

Ранее доктор Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что новый языковый закон является унизительным для жителей республики. Он выразил возмущение наличием в стране уполномоченного по защите госязыка.

Врач отметил, что если бы ему лет 30 назад сказали, что скоро подобное будет происходить в Незалежной, а именно – кто-то будет сидеть и считать "проценты слов", произнесенных на том или ином языке, он бы "уехал и увез всю свою семью". Комаровский поразился всеобщим молчанием "в век толерантности" по данному поводу.

