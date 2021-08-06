В Киеве противникам тотальной украинизации предложили покинуть страну

В Киеве противникам тотальной украинизации предложили покинуть страну
Фото: Mykola Tys/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Нарушение закона о мове языковый омбудсмен приравнял к угрозе национальной безопасности Незалежной

Всем гражданам Незалежной, кто выступает против тотальной украинизации в стране, предложено паковать чемоданы и покинуть пределы родины. С данным призывом выступил уполномоченный по защите госязыка республики Тарас Кремень в эфире местного "Четвертого канала", сообщает "Страна.ua".

Таким образом главный смотрящий за мовой ответил на недавнее высказывание известного украинского детского врача и телеведущего Евгения Комаровского, который жестко раскритиковал языковое законодательство Незалежной.

Пан Кремень, приравнял угрозу украинскому языку с угрозой национальной безопасности Украины. По его мнению, язык является "своеобразным кодом нации", а использование мовы во всех сферах жизни можно считать данью уважения целому народу.

Противникам украинизации омбудсмен посоветовал покинуть соборную.

"Кого не устраивает уполномоченный, закон о языке, украинское государство - пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, где вы будете чувствовать себя комфортно", – подчеркнул пан Кремень.

Своим спичем чиновник выступил прямо в унисон с президентом Украины Владимиром Зеленским, который накануне также указал "на дверь" тем жителям Донбасса, которые считают себя русскими и поддерживают Россию.

Ранее доктор Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что новый языковый закон является унизительным для жителей республики. Он выразил возмущение наличием в стране уполномоченного по защите госязыка.

Врач отметил, что если бы ему лет 30 назад сказали, что скоро подобное будет происходить в Незалежной, а именно – кто-то будет сидеть и считать "проценты слов", произнесенных на том или ином языке, он бы "уехал и увез всю свою семью". Комаровский поразился всеобщим молчанием "в век толерантности" по данному поводу.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость283783
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Если по аналогии с "цивилизованной" Прибалтикой,на Украине всех русскоязычных переведут в статус "унтерменьш"("неграждан"),то интересно,сколько среди укронаселения процентов "граждан" останется?
Гость UA
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Я предвидел это еще лет 25 назад, даже делал шаги уехать отсюда. Но жизнь такая штука, которая диктует свое. назову несколько причин, что остановили меня. 1) возможность поменять свою квартиру на равноценную в РФ (не в Москве) 2) устоявшаяся жизненная платформа (главное работа) 3) бюрократизм в миграционном вопросе 4) потеря значительного нажитого имущества, т.е. все не перевезешь 5) были случаи знакомых просто "грабили" на границе 6) дети, родившиеся здесь, считают эту страну своей родиной и это аргумент 7) а кто меня ждет на моей исторической Родине, я же не Жерар Депардье
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