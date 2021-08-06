В Грузии отвергли идею восстановления дипломатических отношений с Россией

Суверенитет соседних республик остается "красной линией" для Тбилиси

До тех пор, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии, Тбилиси не пойдет на восстановление дипотношений. Об этом заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

По его словам, позиция Москвы по "деоккупации" грузинской территории, а также интеграции республики в западные структуры не соответствует политике Тбилиси.

"Учитывая, что есть красные линии, ни о каких дипломатических отношениях речи быть не может",

– подчеркнул парламентарий. При этом он признал, что переговоры по торгово-экономическому сотрудничеству были бы полезны, поскольку сотни тысяч грузин живут в РФ, передает EADaily.

Ранее представитель МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси и ждет сигнала с грузинской стороны. В ответ МИД Грузии обвинил Россию в дезинформации. В ведомстве соседней страны заявили, что это "агрессивная политика" Москвы противоречит добрососедским отношениям, и разговор об их восстановлении можно будет начать не раньше, чем после признания Россией суверенитета Грузии в пределах ее старых границ.

Дипломатические отношения РФ и Грузии были разорваны после нападения Тбилиси на Цхинвал в августе 2008 года.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал грузинам наладить связи с РФ после выборов 2 октября 2021 года.