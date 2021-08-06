В США заявили о страшном испуге Лукашенко перед народом

В США заявили о страшном испуге Лукашенко перед народом
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Американский конгрессмен обвинил Москву в поддержке режима бацьки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сейчас пребывает в состоянии сильнейшего страха из-за возможности потерять власть, а поэтому способен на любые противоправные действия против граждан страны. В связи с этим, в отношении бацьки нужно начать международный судебный процесс.

С таким призывом выступил сопредседатель Комиссии по правам человека в Палате представителей конгресса США, один из создателей межпартийной группы "Друзья Белоруссии" Кристофер Смит, сообщает издание EADaily.

"Лукашенко очень испуган и находится в отчаянии от того, что может потерять власть – и это очень опасное состояние, он готов на что угодно в отношении белорусского народа", – заявил американец.

Властям США необходимо осознать данный факт и начать действовать на упреждение, например, Вашингтон должен быть готов к тому, чтобы "учредить международный трибунал по его преступлениям", считает конгрессмен.

Смит заметил, что Россия наверняка выразит неудовольствие таким ходом событий, как это было с экс-президентом Сербии и бывшим лидером Союзной Республики Югославии Слободаном Милошевичем. Но в Белоруссии слишком много убито людей за годы правления Александра Григорьевича – "тысячи белорусов были избиты и унижены на улицах городов", считает соратник действующего хозяина Белого дома Джо Байдена.

По его мнению, за странной смертью в киевском парке белорусского эмигранта Виталия Шишова также стоит Лукашенко. И эту гибель американец предложил рассмотреть в рамках будущего трибунала.

Политик убежден, что "полная поддержка режима Лукашенко – пропагандистская, финансовая и даже военная – идет из Москвы и делает ее соучастницей".

Напомним, недавно лидер США принимал у себя в Белом доме оппозиционерку Светлану Тихановскую, уделил ей 10 минут своего времени, а в конце презентовал "печеньки", как сама выразилась белорусская домохозяйка. В ответ Александр Григорьевич поручил администрации главы государства послать экс-кандидату в президенты страны отечественных "печенюшек".

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость290237
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Все знают, что он боится народа. Уже не ездит по коровникам и заводам. Если куда в деревню приедет-то впереди ставят переодетых статистов и местных царьков. За неделю приезжают бусы с минскими номерами и все обшаривают вокруг. Снайперы само-собой. Все это есть на белорусских сайтах.
Гость285250
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Развезло американца.
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