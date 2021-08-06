Зеленский послал плохой сигнал русским в Донбассе - депутат Рады

Зеленский послал плохой сигнал русским в Донбассе - депутат Рады
Фото: Volodymyr Zelensky /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Лидер Незалежной в отношении жителей шахтерского края ведет антигосударственную политику

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к считающим себя русскими жителям Донбасса покинуть Незалежную является очень плохим сигналом. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Верховной рады Юрий Бойко в эфире телеканала "Наш".

Так он прокомментировал свежий спич лидера нации с предложением к тем жителям неподконтрольных киевскому режиму территорий, кто считает себя русскими и поддерживает Москву, готовиться к переезду в Россию.

Бойко напомнил Владимиру Александровичу, что возвращение утраченных регионов в состав Украины было одним из предвыборных обещаний экс-комика.

"Что это за позиция? Как может президент своих людей отправлять в Россию? Наоборот, он должен сказать, что у нас лучше, ребята, оставайтесь здесь, переезжайте на Украину, отдайте российские паспорта, мы вас всех здесь примем, обеспечим работой, жильем – тогда это позиция государственника", – подчеркнул оппозиционный политик.

Заметим, в интервью пропагандистскому телеканалу "Дом" Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет русской территорией, а тем, кто считает себя русским, любит Россию, но при этом продолжает жить в шахтерском крае, посоветовал уезжать "во имя детей и внуков".

Сегодня своего президента поддержал и языковый омбудсмен Тарас Кремень, предложивший не согласным с тотальной украинизацией гражданам покинуть пределы соборной. Причем его призыв касался вообще всех соотечественников, а не только тех, кто живет в Донбассе. Еще немного, и любимая поговорка украинских националистов и радикалов "чемодан, вокзал, Россия" превратится в государственный лозунг в Незалежной по примеру бандеровской нацистской кричалки.

Источник: Телеканал "Наш" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Сергеич
Крым уже ушёл, теперь и Донбассу указали на дверь. Только возникает вопрос: а что останется от Украины с таким отношением к собственному же населению?
Ответ прост. Киевский район городского поселения г. Киева.)
ГостьВевик ИВ
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Донбасс- наша Родина и мы в отличии от неуча Зе можем говорить на нескольких языках - на родном (в зависимости от свей национальности ) и конечно на русском. В период правления Ющенко и Януковича испытывали издевательства когдА все предметы в школе выкладалы на ридний мови,Так чем хочет нас запугать Зе?Унас голова варит в отличии от него.Мы живе на своей Родине, так зачем куда-то сваливать?От уж дебильё-блин.
Гость287956
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Зеленский безграмотный продажный человек.Все его речи что он говорит это в виде анекдота раньше на базаре рассказывали.Жестокость напускная потому что ему пофиг вся Украина и ее люди.Он просто играет что б заработать и ни чего больше.Несет всякую чушь неужели люди живущие на Украине так же думают как говорит этот бездарь.Если так то Украине не выпутаться из этой долговой ямы во век.
Васёк Голожопоротько!
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ну ведь явно что что дорожку кокаиновую втянул и ...клоуна пронесло! Он когда гнал этот бред постоянно носопырку чесал долбодятел! Что ни скакол то долб..
Сергеич
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Крым уже ушёл, теперь и Донбассу указали на дверь. Только возникает вопрос: а что останется от Украины с таким отношением к собственному же населению?
Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
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У хохлов предательство и смута -
Это как национальный спорт...
Жаль, что мамы этих майданутых,
Вовремя не сделали аборт...
..
На Украине правят мракобесы
Бандеровцы - нацисты на подбор
Но верят украинцы в этих бесов
Подписан Украине приговор
Настоящий ОДЕССИТ
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Я же говорил, что Зеля агент ФСБ и кличка у него "Сват".
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