Лидер Незалежной в отношении жителей шахтерского края ведет антигосударственную политику

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к считающим себя русскими жителям Донбасса покинуть Незалежную является очень плохим сигналом. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Верховной рады Юрий Бойко в эфире телеканала "Наш".

Так он прокомментировал свежий спич лидера нации с предложением к тем жителям неподконтрольных киевскому режиму территорий, кто считает себя русскими и поддерживает Москву, готовиться к переезду в Россию.

Бойко напомнил Владимиру Александровичу, что возвращение утраченных регионов в состав Украины было одним из предвыборных обещаний экс-комика.

"Что это за позиция? Как может президент своих людей отправлять в Россию? Наоборот, он должен сказать, что у нас лучше, ребята, оставайтесь здесь, переезжайте на Украину, отдайте российские паспорта, мы вас всех здесь примем, обеспечим работой, жильем – тогда это позиция государственника", – подчеркнул оппозиционный политик.

Заметим, в интервью пропагандистскому телеканалу "Дом" Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет русской территорией, а тем, кто считает себя русским, любит Россию, но при этом продолжает жить в шахтерском крае, посоветовал уезжать "во имя детей и внуков".

Сегодня своего президента поддержал и языковый омбудсмен Тарас Кремень, предложивший не согласным с тотальной украинизацией гражданам покинуть пределы соборной. Причем его призыв касался вообще всех соотечественников, а не только тех, кто живет в Донбассе. Еще немного, и любимая поговорка украинских националистов и радикалов "чемодан, вокзал, Россия" превратится в государственный лозунг в Незалежной по примеру бандеровской нацистской кричалки.

