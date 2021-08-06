США владеют программами для смены власти в России - экс-сотрудник ЦРУ

США владеют программами для смены власти в России - экс-сотрудник ЦРУ
Фото: Torsten Sukrow/ SULUPRESS.DE/ www.globallookpress.com
Американский разведчик призвал Вашингтон действовать против Москвы и Пекина методами, которыми когда-то привели к развалу СССР

Американская разведка способна не только воровать секреты, но имеет программы и ресурсы по смене власти в других странах, используя "народные массы и мирные восстания" против тех режимов, которые не угодны Вашингтону. У США есть все необходимые инструменты, чтобы победить Россию, Китай и других "авторитарных противников".

Об этом говорится в аналитической статье Дугласа Лондона, прослужившего более 30 лет в ЦРУ и ушедшего в отставку с должности старшего оперативного сотрудника в 2019 году. Материал опубликован в издании The Hill.

Бывший разведчик раскритиковал военную доктрину Штатов и предложил властям улучшить работу по проведению негласных операций по оказанию влияния в мире.

"К сожалению, США соперничают, исходя из правил и аксиом, которых больше не придерживаются наши главные противники – Россия и Китай, и в мировом порядке, навязывать который Вашингтон больше не может", – считает автор.

По его мнению, в будущем военное противостояние между крупнейшими державами в традиционном смысле весьма маловероятно даже при росте напряженности, "сегодняшнее соперничество ведется с помощью экономической войны, дипломатии принуждения, кибервойн, прокси-войн, политических войн, завуалированных действий и постепенно нарастающего ревизионизма".

Бывший цэрэушник счел неадекватной опору Штатов на "соразмерный ответ", т.е. "око за око" в случае атаки противника на фоне новой доктрины Москвы, одобренной президентом РФ Владимиром Путиным – политики применения ядерного оружия первыми для противодействия нападению с использованием обычных вооружений.

По его словам, России и Китая сегодня способны применять тактику, которая ведет к подрыву "американской демократии, ослаблению сплоченности и отделения США от зарубежных союзников". А военная доктрина Вашингтона "основана на захвате территории и нанесении ущерба, который снижает готовность противника к борьбе", однако в эпоху интернета поля сражений перемещаются в киберпространство, вместе с идеями и эмоциями. Это сводит на нет " преимущества превосходящей огневой мощи" Пентагона, отмечает специалист.

Тем не менее и у американских военных есть свой потенциал в ведении гибридных войн в Сети. Так, разведсообщество США "умеет воровать секреты и знает (к счастью или к сожалению), как изменить ход истории с помощью проведения негласных операций", пишет Лондон. Он подчеркнул, что для "лидерам" (вероятно, иностранным партнерам Штатов) всего лишь нужно согласовать свои взгляды и "выработать более гибкую и сбалансированную стратегию нападения и защиты, содержащую элементы "тайного озорства"".

Он полагает, что снова приходят времена, когда нужно обманывать и проводить психологические операции, а не просто диверсионные, которые американцам хорошо удаются.

"В числе успехов, по-прежнему являющихся секретной информацией, есть программы, которые позволили воспламенить народные массы за советским "железным занавесом", способствовали проведению мирных восстаний против жестоких диктаторов, помогали опровергать антиамериканскую пропаганду", – цитирует Лондона издание EADaily.

Экс-сотрудник ЦРУ подчеркнул, что в Штатах еще остались инструменты и ресурсы, чтобы одолеть Россию и КНР и другие неугодные Вашингтону государства. Также Вашингтону нужна поддержка, чтобы "оставаться в тени", откуда Америка сможет потребовать от противника заплатить ту цену, которая заставила бы его хорошо подумать, "прежде чем действовать".

Источник: The Hill ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость283783
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Какая-там Россия и Китай,они даже с Северной Кореей ничего сделать не могут,или не хотят,так как им нужна постоянная напряженность между странами,для оправдания своей доктрины.
Гость287907
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Россия сама себя развалит без помощи США
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