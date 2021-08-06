Пользователи интернета считают, что Незалежную спасет лишь федерализация

Последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего русских жителей Донбасса и тех, кто поддерживает Москву, выехать навсегда в Россию, возмутили читателей болгарского издания "Дневник".

Кое-кому они даже напомнили вождя нацистской Германии.

"Жаль! И это из уст главы государства…" – сокрушается eti mehter. Он добавил, что даже Адольф Гитлер не позволял себе такого (оставим данное утверждение на совести комментатора).



Пользователь под ником Локомотив сделал предположение, что глава Незалежной может пойти дальше и подобным образом выскажется о других народах соборной.

"Как бы не оказалось, что Украина останется без населения...", – заметил Чинчила.

Некоторые болгары посчитали децентрализацию республики наиболее разумным решением для Киева в сложившихся обстоятельствах.

"Создавайте конфедерацию и кончайте со своими глупостями", – призвал Ivan Ivanov.

"И в чем принципиальное отличие от "евреи выезжайте в Израиль"? " – задался вопросом georgievb.

"Видимо, самым трудным образом им придется понять, что единственное будущее для их страны – это федерализация на основе языка. Вся Восточная и часть Южной Украины на 100% русскоязычные, есть отдельные регионы с компактным болгарским, венгерским и др. населением. Если бы они после Майдана послушались Путина, а не Запада, они бы не потеряли Крым и не воевали против своего народа в Донбассе", – считает duy58651026.

Напомним, сегодня представитель киевского режима, так называемый языковый омбудсмен Тарас Кремень, который подсчитывает, сколько, как и где соотечественников применяют в своей речи мову, также посоветовал выступающим против тотальной украинизации согражданам покинуть пределы Незалежной.

