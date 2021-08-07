Не исключено, что это может затронуть и Россию

Администрация президента США Джо Байдена готовится по-своему поздравить Александра Лукашенко с прошедшим годом после скандальных выборов в Белоруссии. Американские СМИ анонсировали новые санкции против Республики, которые, предположительно, будут объявлены 9 августа.

Напомним, в этот день в 2020 году проходили выборы президента Белоруссии. По данным ЦИК, Александр Лукашенко стремительно обогнал своего оппонента Светлану Тихановскую, набрав 80% голосов. Оппозиционерка же получила 10%. Подобные результаты привели к массовым протестам в стране – митингующие требовали отставки Лукашенко и прихода к власти Тихановской. Все закончилось насильственным разгоном недовольных.

Как сообщает CNN, неизвестно, чего именно будут касаться новые рестрикции в отношении Белоруссии. Не исключено, что в администрации США их прорабатывали с учетом пожеланий Тихановской, которая некоторое время назад встретилась с Джо Байденом в Вашингтоне и предоставила примерный перечень вероятных санкций.

В частности, новые меры могут быть направлены против ряда белорусских компаний, которые она выделила как "монополизированные режимом Лукашенко и его соратниками". Среди них калийная компания "Беларуськалий", а также нефтяные, лесные и сталелитейные предприятия.

Предыдущие санкции против Белоруссии, которые ввели США, Тихановская назвала "символическими".

Помимо введения ограничений против Минска, Вашингтон может рассмотреть и возможность принятия новых санкций против Москвы, где оказывают поддержку режиму Александра Лукашенко, отметила она.

Во время своего визита в США Светлана Тихановская, по итогам встреч, обратилась к России. Оппозиционерка призвала Москву не вмешиваться в дела Минска, если там настроены на продолжение "конструктивных" отношений.