США анонсировали "подарок" Лукашенко к годовщине выборов

США анонсировали "подарок" Лукашенко к годовщине выборов
Фото: Aleksandr Gusev/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Не исключено, что это может затронуть и Россию

Администрация президента США Джо Байдена готовится по-своему поздравить Александра Лукашенко с прошедшим годом после скандальных выборов в Белоруссии. Американские СМИ анонсировали новые санкции против Республики, которые, предположительно, будут объявлены 9 августа. 

Напомним, в этот день в 2020 году проходили выборы президента Белоруссии. По данным ЦИК, Александр Лукашенко стремительно обогнал своего оппонента Светлану Тихановскую, набрав 80% голосов. Оппозиционерка же получила 10%. Подобные результаты привели к массовым протестам в стране – митингующие требовали отставки Лукашенко и прихода к власти Тихановской. Все закончилось насильственным разгоном недовольных.

Как сообщает CNN, неизвестно, чего именно будут касаться новые рестрикции в отношении Белоруссии. Не исключено, что в администрации США их прорабатывали с учетом пожеланий Тихановской, которая некоторое время назад встретилась с Джо Байденом в Вашингтоне и предоставила примерный перечень вероятных санкций. 

В частности, новые меры могут быть направлены против ряда белорусских компаний, которые она выделила как "монополизированные режимом Лукашенко и его соратниками". Среди них калийная компания "Беларуськалий", а также нефтяные, лесные и сталелитейные предприятия.

Предыдущие санкции против Белоруссии, которые ввели США, Тихановская назвала "символическими". 

Помимо введения ограничений против Минска, Вашингтон может рассмотреть и возможность принятия новых санкций против Москвы, где оказывают поддержку режиму Александра Лукашенко, отметила она. 

Во время своего визита в США Светлана Тихановская, по итогам встреч, обратилась к России. Оппозиционерка призвала Москву не вмешиваться в дела Минска, если там настроены на продолжение "конструктивных" отношений. 

Источник: CNN ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость286063
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В России теперь хорошо, вышел на протест за деньги Навального, читай американского Госдепа, сразу в каталажку.
По нормальному то, кто берет деньги и выступает против своего народа и страны является продажным предателем и в эти смутные времена, их как по законам военного времени ставить к стенке и расстреливать.
В Китае расстреливают и не стесняются, и они мировые лидеры, не не американцы, те остались на бумаге только.
Уничтожая предателей страна гарантирует себе обеспечение безопасности и готовности к нанесению удара.
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